СМИ: Мизулина обманула налоговую

2 минуты чтения 18:45

Доносчица и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина наврала в налоговом отчете своей организации за 2025 год, выяснило издание «Можем объяснить».

В отчетности «Лиги безопасного интернета» за прошедший год говорится, что организация не вела финансово-хозяйственную деятельность и работала исключительно на волонтерских началах. Однако журналисты выяснили, что внутренняя бухгалтерская документация свидетельствует о наличии выплат сотрудникам.

Согласно пояснительной записке к документу, упрощенная бухгалтерская отчетность была составлена исходя из того, что все мероприятия выполнялись добровольцами, а финансово-хозяйственная деятельность фактически не велась. При этом в итоговом документе отсутствуют сведения о выручке, прибыли, расходах на содержание руководства и движении денежных средств.

Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
Общество7 минут чтения

Как утверждает «Можем объяснить», имеющиеся у редакции внутренние финансовые документы показывают, что сотрудники организации получают заработную плату. В частности, 14 июля Екатерина Мизулина как директор получила 738 тысяч рублей. Ее заместителю Ольге Пристанской в тот же день было начислено около 147 тысяч рублей, а руководитель управления по взаимодействию с регионами Гиорги Булия получил 290 тысяч рублей.

Кроме того, по данным утечки из Федеральной налоговой службы, Мизулина получает доход и в другой структуре — «Национальном мониторинговом центре помощи пропавшим и пострадавшим детям». Там ее ежемесячная зарплата, как сообщается, составляет от 570 тысяч до 730 тысяч рублей.

Таким образом, совокупный ежемесячный доход главы «Лиги безопасного интернета» может достигать 1,2–1,5 миллиона рублей, следует из данных, приведенных изданием «Можем объяснить».

