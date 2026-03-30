Общество

Власти Москвы рассказали о положительном влиянии Zoom-созвонов и доставки на транспортную обстановку

2 минуты чтения 09:46

Возросшая популярность проведения рабочих совещаний по видеосвязи положительно повлияла на транспортную обстановку в Москве, исключив «множество лишних поездок по городу». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва — это город с очень насыщенной деловой жизнью и развитой экономикой. Здесь расположено огромное количество сервисных компаний, и переход на видеосовещания исключил множество лишних поездок по городу. Мы, к примеру, в транспортном комплексе 70–80% совещаний проводим по видеоконференцсвязи. Мои коллеги могут находиться в Сити, кто-то в метрополитене или «Мосгортрансе», ко мне в переговорную уже никто не ездит. И люди лишний раз не загружают транспортную систему», — пояснил вице-мэр.

По его словам, еще одним положительным фактором, благодаря которому количество поездок на городском транспорте растет не так быстро, стало развитие сервисов доставки.

«Ежедневно в городе совершается 700 тысяч заказов — что это значит? Это значит, что, когда вы едете, условно говоря, с работы домой, то не заезжаете в торговый центр, как раньше делали, а сразу по дороге заказываете еду домой или вещи в ближайший пункт выдачи заказов», — сказал он. 

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
Общество7 минут чтения

При этом Ликсутов отметил, что, когда жители Москвы заказывали 100–150 тысяч курьерских доставок ежедневно, этот эффект был не так сильно виден. «Сейчас мы это видим и по сокращению посещаемости торговых центров. Просто люди привыкают все больше и больше переходить на доставку продуктов и вещей прямо к ним. И этот тренд будет только увеличиваться», — заключил он.

Вице-мэр также отметил, что в 2025 году количество поездок, совершенных жителями Москвы на всех видах городского транспорта, составило 4,9 миллиарда и практически не выросло по сравнению с 2024 годом. Ликсутов пояснил, что быстрый рост числа поездок, зафиксированный в предыдущие годы, был возвратом к допандемийным уровням и объясняется «эффектом низкой базы».

Посмотрите другие материалы

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве