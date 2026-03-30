Власти Москвы рассказали о положительном влиянии Zoom-созвонов и доставки на транспортную обстановку

Возросшая популярность проведения рабочих совещаний по видеосвязи положительно повлияла на транспортную обстановку в Москве, исключив «множество лишних поездок по городу». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва — это город с очень насыщенной деловой жизнью и развитой экономикой. Здесь расположено огромное количество сервисных компаний, и переход на видеосовещания исключил множество лишних поездок по городу. Мы, к примеру, в транспортном комплексе 70–80% совещаний проводим по видеоконференцсвязи. Мои коллеги могут находиться в Сити, кто-то в метрополитене или «Мосгортрансе», ко мне в переговорную уже никто не ездит. И люди лишний раз не загружают транспортную систему», — пояснил вице-мэр.

По его словам, еще одним положительным фактором, благодаря которому количество поездок на городском транспорте растет не так быстро, стало развитие сервисов доставки.

«Ежедневно в городе совершается 700 тысяч заказов — что это значит? Это значит, что, когда вы едете, условно говоря, с работы домой, то не заезжаете в торговый центр, как раньше делали, а сразу по дороге заказываете еду домой или вещи в ближайший пункт выдачи заказов», — сказал он.

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе Общество 7 минут чтения

При этом Ликсутов отметил, что, когда жители Москвы заказывали 100–150 тысяч курьерских доставок ежедневно, этот эффект был не так сильно виден. «Сейчас мы это видим и по сокращению посещаемости торговых центров. Просто люди привыкают все больше и больше переходить на доставку продуктов и вещей прямо к ним. И этот тренд будет только увеличиваться», — заключил он.

Вице-мэр также отметил, что в 2025 году количество поездок, совершенных жителями Москвы на всех видах городского транспорта, составило 4,9 миллиарда и практически не выросло по сравнению с 2024 годом. Ликсутов пояснил, что быстрый рост числа поездок, зафиксированный в предыдущие годы, был возвратом к допандемийным уровням и объясняется «эффектом низкой базы».