Ученые нашли «точку G» у мужчин

Испанские андрологи из университета Сантьяго-де-Компостела провели детальное нейроанатомическое исследование тканей полового члена. Ученые пришли к выводу, что в области уздечки у мужчин формируется особая эрогенная зона, говорится в журнале «Andrology».

Эта зона известна как френулярная дельта — область, объединяющая множество нервных окончаний и играющая роль мужской «точки G». Однако долгое время она оставалась малоизученной, и ей практически не уделялось внимание в анатомических справочниках по андрологии.

Исследование отсылает к работе новозеландского ученого Кена Макграта, который в 2001 году предположил, что для мужской сексуальной чувствительности область возле уздечки играет большую роль, чем головка пениса. Но не испанские учёные, которые на днях подтвердили её правоту. Однако в то время на работу Макграта не обратили значительного внимания.

Спустя почти четверть века предположение новозеландского ученого решили проверить экспериментальным путем коллеги-андрологи из Испании. Они проанализировали ткани 30 эмбрионов человека на сроке 8-24 недели развития, а также взяли образцы у 14 взрослых мужчин в возрасте от 45 до 96 лет.

Анализы показали, что формирование широкой и очень плотной нервной сети в этой области происходит в два этапа. Сначала происходит стадия так называемой гипериннервации, когда запускается активное прорастание нервных волокон. Затем формируются специальные нервные окончания, которые отвечают за восприятие прикосновений и вибраций.

Ученые пришли к выводу, что максимальная плотность нервных пучков и сенсорных рецепторов приходится как раз на френулярную дельту — область уздечки. Там был зафиксирован плотный кластер примерно из 17 сенсорных телец, тогда как в остальной части головки полового члена такие рецепторы располагались более изолированно.

Авторы исследования прямо назвали эту зону «специализированным центром сексуальной чувствительности». Также они отметили, что обрезание может значительно травмировать эту область и снизить чувствительность, потому что в этой области сходятся важные нервные ветви.