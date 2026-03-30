EN
Ученые составили первую карту нервов клитора

2 минуты чтения 11:42

Группа ученых под руководством Джу Ен Ли из Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах составили первую карту нервов клитора. Это произошло через почти 30 лет после того, как ученые провели аналогичное картирование пениса, сообщает The Guardian.

Исследование не только выявило протяженность нервных окончаний, имеющих решающее значение для оргазма, но и показало, что некоторые представления медиков об анатомии клитора неверны. Работа может помочь предотвратить ухудшение сексуальной функции у женщин, перенесших операции на органах таза.

Отмечается, что клитор является одним из наименее изученных органов человеческого тела. Его изучение сдерживали в том числе культурные табу. Так, орган не был включен в стандартные учебники анатомии до XX века, а в классическом учебнике по анатомии 1995 года «Анатомия Грея» клитор назвали «уменьшенной версией пениса».

«С чего начинается Родина?»
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
Криминал27 минут чтения

Уролог из Мельбурна Хелен О’Коннелл считает, что клитор слишком долго игнорировался исследователями. «Он был “удален” из интеллектуального поля зрения медицинского и научного сообщества, что, по-видимому, согласуется с общественным невежеством», — заявила О’Коннелл.

Джу Ен Ли и ее коллеги использовали высокоэнергетическое рентгеновское излучение для создания 3D-сканов двух женских органов малого таза, которые были предоставлены в рамках программы донорства органов. 

Сканирование позволило получить трехмерное изображение траектории пяти сложных, напоминающих дерево нервных ветвей, проходящих через клитор. Ширина самой широкой из них составляет 0,7 миллиметра. The Guardian подчеркивает, что результаты пока не прошли экспертную оценку.

Посмотрите другие материалы

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
