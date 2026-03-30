Ученые составили первую карту нервов клитора

Группа ученых под руководством Джу Ен Ли из Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах составили первую карту нервов клитора. Это произошло через почти 30 лет после того, как ученые провели аналогичное картирование пениса, сообщает The Guardian.

Исследование не только выявило протяженность нервных окончаний, имеющих решающее значение для оргазма, но и показало, что некоторые представления медиков об анатомии клитора неверны. Работа может помочь предотвратить ухудшение сексуальной функции у женщин, перенесших операции на органах таза.

Отмечается, что клитор является одним из наименее изученных органов человеческого тела. Его изучение сдерживали в том числе культурные табу. Так, орган не был включен в стандартные учебники анатомии до XX века, а в классическом учебнике по анатомии 1995 года «Анатомия Грея» клитор назвали «уменьшенной версией пениса».

Уролог из Мельбурна Хелен О’Коннелл считает, что клитор слишком долго игнорировался исследователями. «Он был “удален” из интеллектуального поля зрения медицинского и научного сообщества, что, по-видимому, согласуется с общественным невежеством», — заявила О’Коннелл.

Джу Ен Ли и ее коллеги использовали высокоэнергетическое рентгеновское излучение для создания 3D-сканов двух женских органов малого таза, которые были предоставлены в рамках программы донорства органов.

Сканирование позволило получить трехмерное изображение траектории пяти сложных, напоминающих дерево нервных ветвей, проходящих через клитор. Ширина самой широкой из них составляет 0,7 миллиметра. The Guardian подчеркивает, что результаты пока не прошли экспертную оценку.