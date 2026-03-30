Хоронить умерших в квартирах решили запретить в Китае

Власти Китая вводят запрет на использование пустующих квартир для хранения праха умерших. Новый закон вступит в силу во вторник, 31 марта, сообщает газета Financial Times.

Практика хранения праха умерших в квартирах распространилась в условиях кризиса на рынке недвижимости и дефицита мест на кладбищах в крупных городах Китая. По данным исследователей, некоторые семьи начали размещать урны в пустующих квартирах, поскольку стоимость жилья в последние годы снизилась, тогда как цены на захоронение на кладбище продолжили расти.

Ситуация обостряется быстрым старением населения. В 2025 году в стране умерли около 11,3 миллиона человек, тогда как в 2015 году — 9,8 миллиона. При этом число рождений в прошлом году составило 7,9 миллиона.

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе Общество 7 минут чтения

Одновременно расходы на похороны остаются высокими: согласно международному исследованию страховой компании SunLife, средняя стоимость похорон в Китае составляет около 37,4 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 45% среднего годового дохода в стране.

Дополнительным фактором оказался срок владения участками на кладбищах — обычно он ограничен 20 годами, тогда как право пользования жилой недвижимостью может достигать 70 лет. Это делает квартиры более выгодным вариантом для хранения праха.

Несмотря на запрет, эксперты предполагают, что некоторые семьи могут продолжить подобную практику неофициально. Власти, в свою очередь, продвигают альтернативные формы захоронения, включая экологичные похороны, например развеивание праха в море, которые считаются более доступными и менее затратными.