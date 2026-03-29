США пообещали не отправлять закупленное для Украины оружие на Ближний Восток

Вашингтон заверил Киев, что не собирается использовать оружие, закупленное для нужд Украины, для любых других целей. Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, соответствующее заверение украинская сторона получила от Соединенных Штатов во время саммита министров иностранных дел G7, прошедшего в аббатстве Во-де-Серне во Франции.

«Было заявлено на уровне государственного секретаря [Марко] Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы. <…> Я даже скажу больше, мы получили заверения о наполнении этой программы, о взносах в нее от еще одной новой страны», — заявил Сибига, не уточнив, о какой именно стране идет речь.

При этом он подчеркнул, что программа действует и будет развиваться, назвав ее «единственно возможным инструмент для усиления стратегических ПВО» Украины.

Как напоминает РБК, США поставляют оружие Украине в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), который был согласован представителями двух стран. Согласно установленной процедуре, Киев ежемесячно составляет список необходимых вооружений, а затем европейские союзники Украины закупают их у США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов, допустил, что американское оружие, предназначенное для Украины, может быть использовано для других целей. Комментируя возможную отправку этих вооружений на Ближний Восток для войны с Ираном, он заявил, что Соединенные Штаты распоряжаются своим оружием, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности.