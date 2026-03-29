Помощник Путина сообщил об «интересных» предложениях от США по Украине

США передали России «интересные и полезные» предложения по урегулированию в Украине. Об этом, как передает ТАСС, в интервью пропагандисту Павлу Зарубину сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сообщил он. При этом Ушаков отметил, что в международных отношениях Россия руководствуется поговоркой «Доверяй, но проверяй», а полностью доверяет Кремль только самому себе.

24 марта о том, что Россия и Украина близки к заключению мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. Тогда же он выразил надежду, что в скором времени состоится личная встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

26 марта США с визитом посетила делегация российских парламентариев. В ходе поездки они встретились и провели переговоры с представителями американского правительства.

Как сообщал вошедший в состав российской делегации первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, включая конфликт в Украине и существующие в мире проблемы стратегической стратегической стабильности.

В свою очередь, в Кремле визит делегации российского парламента в США назвали очень полезным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что это важное направление диалога, которое раньше было фактически заморожено. Он также добавил, что перед поездкой члены делегации получили соответствующие установки от Путина, а, вернувшись, детально проинформировали его о результатах своих контактов в США.