EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Помощник Путина сообщил об «интересных» предложениях от США по Украине

2 минуты чтения 15:18 | Обновлено: 16:31

США передали России «интересные и полезные» предложения по урегулированию в Украине. Об этом, как передает ТАСС, в интервью пропагандисту Павлу Зарубину сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сообщил он. При этом Ушаков отметил, что в международных отношениях Россия руководствуется поговоркой «Доверяй, но проверяй», а полностью доверяет Кремль только самому себе.

24 марта о том, что Россия и Украина близки к заключению мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. Тогда же он выразил надежду, что в скором времени состоится личная встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

26 марта США с визитом посетила делегация российских парламентариев. В ходе поездки они встретились и провели переговоры с представителями американского правительства.

«С чего начинается Родина?»
«С чего начинается Родина?»
Как сообщал вошедший в состав российской делегации первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, включая конфликт в Украине и существующие в мире проблемы стратегической стратегической стабильности.

В свою очередь, в Кремле визит делегации российского парламента в США назвали очень полезным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что это важное направление диалога, которое раньше было фактически заморожено. Он также добавил, что перед поездкой члены делегации получили соответствующие установки от Путина, а, вернувшись, детально проинформировали его о результатах своих контактов в США.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве