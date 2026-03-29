Михалков рассказал о поставленных Ефремову условиях возвращения на сцену и участии Путина в нем

Режиссер Никита Михалков в интервью информационной службе «Вести» рассказал об условиях, который он поставил освободившемуся из колонии актеру Михаилу Ефремову для его возвращения на сцену.

Так, по словам Михалкова, он потребовал от актера полностью сосредоточиться на лечении и реабилитации, отказаться от ролей в кино и постановках других театров, а также не давать интервью СМИ. «Он выполнил идеально все наши договоренности», — заключил режиссер.

При этом он подчеркнул, что, пригласив артиста, который к этому моменту в течение четырех лет не имел сценической практики, в свой театр «Мастерская 12», шел на серьезный риск. «Я понимал, что отсутствие опыта могло сломать в профессии. Я ведь брал вслепую в данном случае», — признался Михалков спустя неделю после премьерного показа спектакля «Без свидетелей», где главные роли исполнили Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

Режиссер также рассказал об участии Владимира Путина в возвращении Ефремова на сцену. «Мы говорили много раз, говорили долго, и не в том смысле, что он меня переубеждал, но мы по-мужски определяли все про и контра этой возможности», — рассказал Михалков. По его словам, Путин сомневался в том, стоит ли давать Ефремову второй шанс на сцене, но согласился после того, как режиссер выразил готовность взять ответственность за это решение на себя.

8 июня 2020 года в центре Москвы Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada. В результате погиб находившийся за рулем грузовика 57-летний уроженец Рязанской области Сергей Захаров.

8 сентября того же года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

В апреле 2025 года актер вышел на свободу по УДО, а 13 февраля 2026 года впервые после освобождения вышел на театральную сцену.