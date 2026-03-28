Пассажиры рейса Air Serbia двое суток не могут попасть в Петербург

Пассажиры рейса Air Serbia из Белграда в Санкт-Петербург с 26 марта не могут добраться до пункта назначения из-за закрытия аэропорта Пулково и последующей технической неисправности самолета. Сейчас они находятся в аэропорту Хельсинки и ожидают эвакуационный рейс, сообщает «Фонтанка».

Первоначально самолет вылетел из Белграда вечером 26 марта, однако не смог приземлиться в Петербурге из-за ограничений работы Пулково на фоне угрозы беспилотников и вернулся обратно. На следующий день борт вновь направился в Санкт-Петербург, но снова не получил разрешения на посадку и отправился в Хельсинки для дозаправки.

По словам пассажиров, после дозаправки самолет попытался вылететь в Петербург, однако резко затормозил на взлетной полосе и развернулся на 180 градусов. Позднее экипаж сообщил о технических проблемах с двигателем и шасси. Самолет отбуксировали со взлетной полосы, а пассажиров эвакуировали в терминал аэропорта.

Как сообщили в компании Finavia, управляющей аэропортом Хельсинки, рейс был отменен из-за технической неисправности воздушного судна. Пассажирам предоставили питание, напитки и матрасы для отдыха в терминале.

«Перспективы абсолютно непонятны, ищут авиакомпанию, которая должна всех пассажиров вместе доставить в Пулково. Точно не этот борт, судя по всему был отказ одного двигателя и экстренное торможение», — рассказал изданию один из пассажиров. Он также рассказал, что в аэропорту Хельсинки «работают психологи, так как очень многие отказываются лететь после поломки самолета при взлете». Ожидается, что эвакуационный рейс может быть организован 28 марта.