Пассажиры рейса Air Serbia двое суток не могут попасть в Петербург

2 минуты чтения 17:15 | Обновлено: 17:16

Пассажиры рейса Air Serbia из Белграда в Санкт-Петербург с 26 марта не могут добраться до пункта назначения из-за закрытия аэропорта Пулково и последующей технической неисправности самолета. Сейчас они находятся в аэропорту Хельсинки и ожидают эвакуационный рейс, сообщает «Фонтанка».

Первоначально самолет вылетел из Белграда вечером 26 марта, однако не смог приземлиться в Петербурге из-за ограничений работы Пулково на фоне угрозы беспилотников и вернулся обратно. На следующий день борт вновь направился в Санкт-Петербург, но снова не получил разрешения на посадку и отправился в Хельсинки для дозаправки.

По словам пассажиров, после дозаправки самолет попытался вылететь в Петербург, однако резко затормозил на взлетной полосе и развернулся на 180 градусов. Позднее экипаж сообщил о технических проблемах с двигателем и шасси. Самолет отбуксировали со взлетной полосы, а пассажиров эвакуировали в терминал аэропорта.

«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
Криминал27 минут чтения

Как сообщили в компании Finavia, управляющей аэропортом Хельсинки, рейс был отменен из-за технической неисправности воздушного судна. Пассажирам предоставили питание, напитки и матрасы для отдыха в терминале.

«Перспективы абсолютно непонятны, ищут авиакомпанию, которая должна всех пассажиров вместе доставить в Пулково. Точно не этот борт, судя по всему был отказ одного двигателя и экстренное торможение», — рассказал изданию один из пассажиров. Он также рассказал, что в аэропорту Хельсинки «работают психологи, так как очень многие отказываются лететь после поломки самолета при взлете». Ожидается, что эвакуационный рейс может быть организован 28 марта.

Посмотрите другие материалы

«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве