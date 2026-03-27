СМИ анонсировали значительный рост цен на алкоголь в России

Российские власти планируют увеличить значение пошлины на крепкий алкоголь, поставляемый из «недружественных» стран. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

Сейчас с такого товара в России взимается пошлина в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее трех евро за литр спирта в напитке. По данным издания, с 1 мая власти хотят, чтобы импортеры платили не менее пяти евро за литр.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский в комментарии для «Коммерсанта» отметил, что такое увеличение пошлины можно считать «достаточно серьезным». Он ожидает значительного роста цен и снижения продаж популярных зарубежных алкогольных брендов.

Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин согласился, что себестоимость импорта возрастет. Рост издержек при этом может быть частично переложен на конечного потребителя.

В группе Ladoga изданию рассказали, что рост цен окажется заметным, но постепенным. Вероятно, увеличение стоимости будет отложенным, поскольку сначала будет реализовываться продукция, ввезенная по старым правилам. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов заявил, что ожидает роста цен примерно через три месяца после увеличения пошлин.

Московский также отметил, что на российском рынке может стать меньше зарубежных марок. Он связал это с тем, что завоз импортного алкоголя в Россию стал рискованным — продукция отгружается по предоплате, и дистрибьютеры, вероятно, захотят сосредоточиться только на самой популярной продукции.

Гревцов заявил, что увеличение пошлин вряд ли приведет к серьезному снижению продаж импортного алкоголя. По его мнению, оставшиеся на рынке марки лишь закрепились из-за сокращения ассортимента. Он считает, что повышение пошлин станет для властей возможностью пополнить бюджет и заявить о защите российских производителей.