Россияне рассказали об ожиданиях от дружбы с начальником

Большинство россиян считают, что дружба с начальником может принести пользу для их карьерного роста, однако не хотят заводить такие отношения, даже если они приведут к росту зарплаты. Об этом cо ссылкой на исследование сети сервисных офисов SOK пишет «Газета.ру».

Более трети (36%) респондентов заявили, что готовы дружить с начальником, поскольку это поможет увеличить зарплату. Участники опроса отметили, что рассчитывают на прибавку от 10% до 30%. Однако 64% респондентов рассказали, что не готовы дружить с начальством, даже если это повлияет на их доходы.

Также в рамках исследования россияне рассказали и своем отношении к дружбе с коллегами. 37% респондентов отметили, что дружелюбная атмосфера на рабочем месте повышает комфорт и эффективность труда.

Среди преимуществ дружбы с коллегами участники опроса выделили возможность неформально попросить у них помощь (так ответили 28%), наличие легкой и продуктивной трудовой среды (26%), взаимовыручку (23%), обмен знаниями и опытом (22%), а также упрощенную систему согласования отпусков и отгулов (20%).

При этом почти треть опрошенных (29%) отметили, что не считают необходимым выход за рамки профессионального общения с коллегами. По их мнению, это нарушает границы и делает сложнее отделение личного от профессионального в отношениях. Также респонденты опасаются роста риска появления несправедливости и злоупотребления отношением.

Среди примеров некомфортных ситуаций на работе, которые возникают из-за близких отношений с коллегами или начальником, россияне выделили сложность отказа от просьбы, фаворитизм, сложности с соблюдением профессиональной дистанции в необходимый момент, а также трудности с оценкой вклада каждого сотрудника в рабочий процесс.

Также россияне отметили, что их раздражает фраза «мы одна семья», сказанная про рабочий коллектив, и отсутствие обратной связи от руководителей — об этом рассказали 23% респондентов.