Депутаты Госдумы встретились с адептом НЛО в США

Делегация депутатов Госдумы России впервые за 12 лет прилетела в США. Встреча состоялась по инициативе члена Конгресса от Республиканской партии Анны Паулины Луны, сообщает DW.

Депутаты Госдумы прогулялись с экскурсией по комплексу американского Конгресса и встретились с четырьмя парламентариями. Среди них оказался давний критик Владимира Путина республиканец Деррик ван Орден, который в 2023 году называл российскую власть «бандой головорезов».

Также российские депутаты пообщались со сторонником президента США Дональда Трампа Эли Крэйном. Он был одним из конгрессменов, поддержавших сокращение военной помощи Украине после переизбрания Трампа.

Кроме того, Крейн, как отмечает «Агентство», стал главным голосом правых, продвигающих теории заговора о покушении на Трампа. А в 2025 году конгрессмен рассказал, что поверил в существование инопланетян после слушаний о контактах с НЛО в Конгрессе.

«Как представители двух крупнейших ядерных держав мы обязаны обеспечить нашим гражданам открытый диалог, обмен идеями и поддержание каналов связи», — написала Луна в соцсети Х, подведя итоги встречи с представителями Госдумы.

В свою очередь, единоросс Вячеслав Никонов рассказал информагентству ТАСС, что парламентарии из России и США договорились восстановить рабочую группу по двусторонним связям.

Член «Единой России» Cветлана Журова добавил, что в первый день визита обсуждались вопросы об имуществе России, выдаче виз и прямых перелетах между странами. Также американских делегатов пригласили в Москву на празднование 9 мая.