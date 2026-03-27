EN
Чиновника из Сочи заподозрили в трудоустройстве дочери в обмен на «покровительство»

2 минуты чтения 16:02

В Сочи задержали одного из руководителей администрации города по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, неназванный чиновник трудоустроил свою 25-летнюю дочь в коммерческую организацию «в обмен на свое покровительство и лоббирование интересов юридического лица». При этом, как сообщается, она не выходила на работу, но ежемесячно получала заработную плату.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК).

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что в Сочи также были задержаны заммэра города Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, глава департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Сообщается, что задержанные стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Сумма взятки составила 11,75 миллиона рублей.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«Горобец является фигурантом двух уголовных дел, одно из которых [находится] в производстве СК России, второе — в МВД», — сообщил собеседник ТАСС.

Евгений Горобец занял пост заместителя главы Сочи в августе 2024 года. Одновременно он возглавил департамент курортов, туризма и потребительской сферы сочинской администрации. В должности вице-мэра Горобец он курировал правовые и земельно-имущественные вопросы, муниципальный земельный контроль и инвестиционную деятельность.

До работы в администрации, с 2022 по 2024 годы, Горобец занимал пост первого заместителя генерального директора АО «Крайжилкомресурс» (оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края). В 2010 году чиновник руководил отделом правовых отношений в структуре департамента Краснодарского края. Он участвовал в подготовке к проведению зимних Олимпийских игр 2014 года.

