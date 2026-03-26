EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Врачи выступили против внедрения Max в медицину

2 минуты чтения 20:42

Российских врачей все чаще заставляют использовать «национальный» мессенджер Max для закрытия больничных листов пациентов. При этом ведомственный документ Минздрава лишь допускает подобную возможность, а не делает ее обязательной, сообщает Forbes.

Опрос среди 699 медиков провел портал «Врачи РФ». Результаты показали, что больше половины из них уже пользуются Max, но 70% респондентов выступили против внедрения мессенджера в систему здравоохранения.

В конце 2025 года Минздрав разрешил врачам закрывать больничные через Max. Для этого медики могли использовать мессенджер как «телемедицинские технологии» для оценки состояния здоровья пациента. Однако на практике оказалось, что руководства медицинских учреждений сделали подобный формат выписки обязательным.

Как показал опрос, чуть 53% опрошенных уже сталкиваются на работе с обязательным требованием установить мессенджер. Еще 27% респондентов заявили, что использование Max рекомендовано, хотя и остается добровольным.

Также подавляющее большинство (70%) высказалось против внедрения «национального» мессенджера в систему здравоохранения России. В свою очередь, 22% респондентов назвали приложение потенциально полезным, но на данном этапе требующим серьезной доработки в части устранения технических неполадок.

И только 1% участников опроса подтвердили, что Max действительно облегчает работу врачам. Сильнее всего, как отметил портал «Врачи РФ», медиков волнует риск юридической ответственности при осуществлении медицинских услуг через мессенджер.

«Это явный и безоговорочный перегиб. Такая проблема действительно есть, и пока что очень много вопросов об использовании приложения в клинической практике», — заявил в разговоре с Forbes медицинский юрист и эксперта качества медицинской помощи Иван Печерея.

По его словам, на данном этапе привязка к Max механизма открытия и закрытия больничного несет определенные риски. Эксперт отметил, что аккаунтом гражданина могут воспользоваться любые неустановленные лица. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

