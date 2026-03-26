EN
Россияне рассказали о страхе перед новой волной сокращений

2 минуты чтения 13:34

Более половины россиян опасаются, что в этом году они столкнутся с увольнениями. Это следует из результатов опроса Т–Ж, с результатами которого ознакомилась «Газета.ру».

По данным исследования, каждый четвертый опрошенный рассказал, что в прошлом году у них на работе либо прошла волна сокращений, либо компания вовсе закрылась. Еще треть респондентов заявили, что в их компаниях такая вероятность была, но увольнений не произошло. 44% опрошенных рассказали, что у них не было ни сокращений, ни закрытий.

В этом году увольнения ожидают 55% респондентов. Еще 28% оценили такую перспективу как маловероятную. При этом наиболее пессимистично настроены те, в чьих компаниях уже прошли сокращения. Среди таких работников 81% считает, что увольнения могут произойти и в этом году, и в будущем. Среди тех, чьи компании волна сокращений не затронула, только 29% опасаются, что это может произойти в будущем.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

«Газета.ру» пишет, что чаще всего сокращения затрагивали специалистов в сферах управления проектами и персоналом, маркетинга, дизайна и контента, а также разработки ПО. Меньше всего уволенных оказалось в сферах промышленности и энергетики, образования и медицины.

Кроме того, исследователи выяснили, что у большинства респондентов зарплата осталась такой же, как и год назад, или выросла незначительно. При этом более трети опрошенных поделились, что теперь им приходится выполнять больше задач по распоряжению начальства. Еще 18% заявили, что взяли на себя дополнительные обязанности по собственному желанию. У 43% объем работы остался прежним.

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
