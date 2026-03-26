Россияне рассказали о страхе перед новой волной сокращений

Более половины россиян опасаются, что в этом году они столкнутся с увольнениями. Это следует из результатов опроса Т–Ж, с результатами которого ознакомилась «Газета.ру».

По данным исследования, каждый четвертый опрошенный рассказал, что в прошлом году у них на работе либо прошла волна сокращений, либо компания вовсе закрылась. Еще треть респондентов заявили, что в их компаниях такая вероятность была, но увольнений не произошло. 44% опрошенных рассказали, что у них не было ни сокращений, ни закрытий.

В этом году увольнения ожидают 55% респондентов. Еще 28% оценили такую перспективу как маловероятную. При этом наиболее пессимистично настроены те, в чьих компаниях уже прошли сокращения. Среди таких работников 81% считает, что увольнения могут произойти и в этом году, и в будущем. Среди тех, чьи компании волна сокращений не затронула, только 29% опасаются, что это может произойти в будущем.

«Газета.ру» пишет, что чаще всего сокращения затрагивали специалистов в сферах управления проектами и персоналом, маркетинга, дизайна и контента, а также разработки ПО. Меньше всего уволенных оказалось в сферах промышленности и энергетики, образования и медицины.

Кроме того, исследователи выяснили, что у большинства респондентов зарплата осталась такой же, как и год назад, или выросла незначительно. При этом более трети опрошенных поделились, что теперь им приходится выполнять больше задач по распоряжению начальства. Еще 18% заявили, что взяли на себя дополнительные обязанности по собственному желанию. У 43% объем работы остался прежним.