СМИ: продажу электронных сигарет захотели запретить в России

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала идею полного запрета производства, ввоза и продажи электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания, а также собеседника в Минздраве.
Заседание комиссии прошло 25 марта под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. По словам источника издания, следующим шагом станет разработка соответствующего законопроекта. Собеседник отметил, что инициативы, получившие поддержку комиссии, в большинстве случаев принимаются в Госдуме.
Изначально участники заседания обсуждали усиление контроля за рынком электронных систем доставки никотина, особенно в рознице. Однако в итоге пришли к более жесткому варианту в виде полного запрета такой продукции, рассказал источник «Ведомостей».
Какие именно устройства попадут под ограничения, пока не решено. Ожидается, что список определят после широкого обсуждения инициативы.
Разработчик законопроекта тоже будет определен позже, добавил собеседник издания. Его авторами могут стать депутаты, входящие в состав Госкомиссии, или заинтересованное министерство или служба.
По данным Центра развития перспективных технологий, в 2025 году продажи одноразовых вейпов и жидкостей к ним составили 33,6 миллиарда рублей. В то же время эксперты предупреждают о возможных последствиях запрета. Так, основатель Fedotov Group Евгений Федотов отметил, что в мировой практике подобные меры часто приводят к росту теневого рынка.
По оценке АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», его доля уже достигает около 68%. Федотов добавил, что нелегальная продукция обычно дешевле легальной, поэтому в случае введения запрета средняя цена на такие товары может снизиться.