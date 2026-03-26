СМИ: продажу электронных сигарет захотели запретить в России

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала идею полного запрета производства, ввоза и продажи электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания, а также собеседника в Минздраве.

Заседание комиссии прошло 25 марта под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. По словам источника издания, следующим шагом станет разработка соответствующего законопроекта. Собеседник отметил, что инициативы, получившие поддержку комиссии, в большинстве случаев принимаются в Госдуме.

Изначально участники заседания обсуждали усиление контроля за рынком электронных систем доставки никотина, особенно в рознице. Однако в итоге пришли к более жесткому варианту в виде полного запрета такой продукции, рассказал источник «Ведомостей».

Какие именно устройства попадут под ограничения, пока не решено. Ожидается, что список определят после широкого обсуждения инициативы.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Разработчик законопроекта тоже будет определен позже, добавил собеседник издания. Его авторами могут стать депутаты, входящие в состав Госкомиссии, или заинтересованное министерство или служба.

По данным Центра развития перспективных технологий, в 2025 году продажи одноразовых вейпов и жидкостей к ним составили 33,6 миллиарда рублей. В то же время эксперты предупреждают о возможных последствиях запрета. Так, основатель Fedotov Group Евгений Федотов отметил, что в мировой практике подобные меры часто приводят к росту теневого рынка.

По оценке АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», его доля уже достигает около 68%. Федотов добавил, что нелегальная продукция обычно дешевле легальной, поэтому в случае введения запрета средняя цена на такие товары может снизиться.