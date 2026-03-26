СМИ: Кремль оказался растерян после реакции россиян на блокировку Telegram

Чиновники из администрации Путина оказались не готовы к реакции россиян на блокировку мессенджера Telegram и ограничение скорости мобильного интернета. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на анонимные источники.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Автор материала Андрей Перцев утверждает, что власти провели опрос среди подростков 14-17 лет, во время которого респондентов спросили, какую эмоцию у них вызывают блокировки. О негативном отношении рассказали 83% опрошенных, 46% отметили, что испытывают гнев.

Собеседники «Медузы» утверждают, что лояльные властям социологические службы и СМИ не публикуют результаты опросов среди взрослых россиян, поскольку не хотят «подсвечивать масштаб недовольства». В материале не упоминается, какой результат показали такие опросы, когда они проводились, и какие возрастные группы были среди респондентов.

Представители власти стараются комментировать блокировки только в контексте пользы для целей безопасности и противодействия мошенникам. «Медуза» отмечает, что один из немногих частых спикеров по этой теме, депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Свинцов, якобы был лишен «партийного мандата» из-за «действий, порочащих репутацию партии».

На самом деле Свинцов не только не потерял мандат депутата Госдумы, но и сохранил членство во фракции ЛДПР, а также пост заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

При этом представители власти продолжают пользоваться VPN, чтобы сохранить доступ к ресурсам, которые в России замедляются, отмечает «Медуза». Одновременно в Кремле понимают, что недовольство россиян блокировками стало серьезным и массовым.

В материале утверждается, что отвечающий за внутреннюю политику блок администрации Путина собирался отложить ограничения скорости интернета и блокировку Telegram до выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Но это решение было пролоббировано силовиками, отмечают источники «Медузы».