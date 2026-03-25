EN
Поддержать
Общество

Названы самые вежливые страны

2 минуты чтения 15:08

Американская компания Remitly, которая занимается денежными переводами онлайн, составила рейтинг самых вежливых стран. Авторы исследования опросили более четырех с половиной тысяч человек из 26 разных стран. 

Их попросили оценить, насколько дружеским были приветствия в местных кофейнях, уровень терпеливости местных жителей к языковому барьеру, частоту улыбок на улице и другие критерии. Также респондентов спросили, насколько вежливыми они считают самих себя.

Лидером рейтинга оказалась Япония. Ее назвали более трети опрошенных. «Вежливость играет заметную роль в повседневной жизни Японии, и страна издавна ассоциируется с культурой уважения и социальной гармонии. Например, поклон используется не только для приветствия, но и как знак уважения», — отметили авторы списка.

С большим отрывом (13,4%) второе место заняла Канада. На третьей строчке оказалась Великобритания (6,2%). Относительно Канады авторы отметили, что ее жителей часто в шутку изображают извиняющимися за то, что от них не зависит, однако такой стереотип является упрощенным образом общества. Основными признаками вежливости в Великобритании опрошенные назвали частое использование слов «спасибо» и «пожалуйста», а также культуру очередей и британский юмор, часто сухой и самоироничный.

Пятерку самых вежливых стран замыкают Китай и Германия, а в топ-10 также вошли Филиппины, Швеция, Дания, Финляндия и ЮАР. При этом в рейтинге, который составлен на основе оценки жителей разных стран собственной вежливости, лидируют Бразилия, Чили и Индия. Япония оказалась лишь на 25-м месте, Британия — на четвертом, а Канада — на 14-м. Высоко оценили свою вежливость люди из Швеции, Франции, Мексики, Испании, ЮАР, США и Португалии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

