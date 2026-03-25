EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Венгрия решила оставить Украину без газа

2 минуты чтения 16:05 | Обновлено: 16:08

Венгрия решила прекратить поставки газа Украине до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в фейсбуке.

По словам Орбана, предназначенные для Украины объемы газа Венгрия будет направлять в собственные хранилища. Он объяснил это необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны на фоне прекращения поставок нефти через украинскую территорию. «Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит от Венгрии газ», — заявил премьер.

Орбан также обвинил Киев в атаках на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток», по которому Венгрия получает газ с южного направления. По его словам, из-за этого Будапешт намерен наращивать внутренние резервы топлива и сокращать экспорт.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратился в конце января. Украинские власти объясняли остановку повреждением инфраструктуры после удара российского беспилотника. В Будапеште и Братиславе, однако, заявляли, что поставки были остановлены по политическим причинам.

В начале марта Орбан уже предупреждал о возможных ответных мерах. Тогда он говорил, что Венгрия может ограничить транзит бензина и других поставок через свою территорию, если прокачка нефти не будет восстановлена. Теперь власти страны объявили о прекращении экспорта газа как дополнительной мере давления на Киев.Претензии к Украине из-за ситуации с трубопроводом «Дружба» сохраняются и у Словакии. Премьер-министр страны в феврале заявил о готовности прекратить поставки электроэнергии в Украину, если Киев не восстановит транзит нефти.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

