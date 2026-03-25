Рейтинг Трампа упал до нового минимума

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до минимального значения с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на результаты опроса, проведенного совместно с Ipsos.

Так, доля американцев, одобряющих работу главы Белого дома в целом, составила лишь 36%. Издание отмечает, что такому падению рейтинга способствовали развязанная Трампом война на Ближнем Востоке и последовавший за этим резкий рост цен на топливо.

При этом экономическую политику нынешнего президента одобрили только 29% опрошенных, а его работу по борьбе с ростом стоимости жизни положительно оценили 25% респондентов.

Как отмечает Reuters, экономический рейтинг Трампа является самым низким за всю историю его президентства. При этом он ниже, чем соответствующий рейтинг его предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена.

Издание напоминает, что недовольство американцев положением дел в экономике стало одним из ключевых факторов в проигрыше Байдена Трампу на последних президентских выборах в США. Во время предшествовавшей голосованию предвыборной кампании нынешний президент обещал построить процветающую экономику, благодаря которой в США наступит «золотая эра».

В то же время, пишет Reuters, позиции Трампа среди его соратников по Республиканской партии остаются сильными. Так, о неодобрении его работы на посту президента в целом заявили лишь около 20% опрошенных республиканцев. В то же время доля сторонников Республиканской партии, неодобряющих действия Трампа по борьбе с ростом стоимости жизни, выросла с 27% до 34%.