EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Полиция захотела брать деньги за доступ к данным россиян из своих баз

2 минуты чтения 13:02

МВД предложило продавать банкам и операторам связи доступ к данным о гражданах из своих баз. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, ведомство планирует взимать плату за предоставление сведений о действительности российских паспортов, месте регистрации граждан России и иностранцев, разрешениях на временное проживание, а также постановке иностранцев на учет по месту пребывания. Стоимость одного запроса предлагается установить на уровне 50 рублей.

В пояснительной записке говорится, что ежегодные поступления в федеральный бюджет от таких запросов могут составить около 119,6 миллиарда рублей. Эти средства по задумке планируется направить на «финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел».

Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

По оценке МВД, в 2024 году в его информационные системы поступило более 1,6 миллиарда запросов от организаций, а в 2025 году — уже свыше 3,1 миллиарда. Среднегодовое число запросов от банков, операторов связи, страховых компаний, микрофинансовых организаций, негосударственных пенсионных фондов и бюро кредитных историй за последние два года составило около 2,4 миллиарда.

Передача данных осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключены более 500 организаций. Сейчас они получают сведения о гражданах бесплатно на основании законов о противодействии отмыванию доходов, связи и электронной подписи.

Если постановление примут, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать в течение шести лет. МВД рассчитывает, что введение платы позволит создать дополнительный источник финансирования ведомства за счет коммерческого доступа к государственным базам данных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля