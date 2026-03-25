Полиция захотела брать деньги за доступ к данным россиян из своих баз

МВД предложило продавать банкам и операторам связи доступ к данным о гражданах из своих баз. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, ведомство планирует взимать плату за предоставление сведений о действительности российских паспортов, месте регистрации граждан России и иностранцев, разрешениях на временное проживание, а также постановке иностранцев на учет по месту пребывания. Стоимость одного запроса предлагается установить на уровне 50 рублей.

В пояснительной записке говорится, что ежегодные поступления в федеральный бюджет от таких запросов могут составить около 119,6 миллиарда рублей. Эти средства по задумке планируется направить на «финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел».

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

По оценке МВД, в 2024 году в его информационные системы поступило более 1,6 миллиарда запросов от организаций, а в 2025 году — уже свыше 3,1 миллиарда. Среднегодовое число запросов от банков, операторов связи, страховых компаний, микрофинансовых организаций, негосударственных пенсионных фондов и бюро кредитных историй за последние два года составило около 2,4 миллиарда.

Передача данных осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключены более 500 организаций. Сейчас они получают сведения о гражданах бесплатно на основании законов о противодействии отмыванию доходов, связи и электронной подписи.

Если постановление примут, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать в течение шести лет. МВД рассчитывает, что введение платы позволит создать дополнительный источник финансирования ведомства за счет коммерческого доступа к государственным базам данных.