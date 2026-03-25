СМИ: Путин мог готовить отставку правительства

2 минуты чтения 12:13 | Обновлено: 12:58

До начала войны в Иране Владимир Путин «стал обращать внимание» на слабеющую экономику России и, вероятно, мог бы изменить свою позицию по войне в Украине, чтобы завершить конфликт. Это потребовало бы от Путина перекройки структуры власти в стране, пишет Михаил Зыгарь в колонке для The New York Times.

Журналист, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, рассказал, что Путин мог отправить в отставку нынешнее российское правительство и перестроить переговорную группу. Так, спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев оказался на грани увольнения, а главным кандидатом ему на замену был глава «Роснефти» Игорь Сечин, которого считают правой рукой Путина. Ранее он курировал отношения России с Латинской Америкой и налаживал тесные связи с американскими нефтяными магнатами.

Зыгарь отмечает, что такие перестановки могли бы продемонстрировать серьезное отношение России к мирным переговорам, но после начала войны на Ближнем Востоке, убийства аятоллы Али Хаменеи, скачка цен на нефть и временной отмены санкций США против России условия для перемирия в Украине «испарились». 

Кроме того, на руку Кремлю сыграло и обострение разногласий между США и их союзниками по НАТО, которые отказались отправлять свои корабли в Ормузский пролив. Для Путина не менее важным было переключение внимание президента США Дональда Трампа с Украины на Ближний Восток, пишет Зыгарь.

По его мнению, все эти факторы приносят значительную выгоду Кремлю, однако это не означает, что Москва сможет продолжать войну в Украине бесконечно. По словам близких к правительству источников, нынешние высокие доходы Кремля — это краткосрочное явление. В Кремле предполагают, что война в Иране скоро закончится, после чего санкции против России возобновят, а экономика снова столкнется с трудностями.

