Россияне рассказали об отношениях с соседями

2 минуты чтения 15:42

Компания Level Group провела опрос, чтобы выяснить, как жители крупных городов России относятся к своим соседям. Его результаты публикуют «Ведомости».

Опрос проводился среди 1287 россиян из 17 крупных городов. Более половины респондентов (54%) заявили, что для них важно поддерживать добрососедские отношения, а каждый третий (34%) уже считает соседей своими друзьями.

Россияне также назвали главные, по их мнению, факторы сближения с соседями. Для 28% это оказались общие мероприятия в жилом комплексе (28%), для 24% — помощь с присмотром за детьми, а 17% считают, что их сблизил совместный выгул собак.

В Level Group обратили внимание, что атмосфера добрососедства становится важным критерием при выборе жилья. По их информации, каждый четвертый россиянин готов переплачивать за развитую инфраструктуру, способствующую общению с соседями.

Ранее другое исследование компании Level Group показало, что почти половина жителей мегаполисов испытывает дефицит общения. Так, в ходе опроса 1200 жителей городов-миллионников, 40% признались, что ощущают дефицит эмоциональной поддержки. Среди них 19% отметили, что даже в густонаселенных районах им не хватает «дружеского плеча и компании». Еще 21% отметили, что чувствуют себя одинокими, однако не считают это серьезной проблемой и комфортно живут в таком состоянии.

Аналитики Level Group связали такие показатели с тем, что физическая близость людей в городе не всегда перерастает в эмоциональные связи. По мнению экспертов, для современных жителей домов важно развитие локальных сообществ и инфраструктуры, например, коворкингов, зон отдыха, дворов без машин и мероприятий для соседей. Такие форматы помогают превращать кварталы в среду, благоприятную для формирования дружеских и соседских связей, добавили в компании.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля