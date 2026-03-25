Налоговая ограничила доступ к своим сервисам из-за рубежа

2 минуты чтения 16:56 | Обновлено: 16:57

Федеральная налоговая служба (ФНС) временно ограничила доступ из-за рубежа к ряду своих электронных сервисов. Об этом ведомство сообщило РБК в ответ на соответствующий запрос.

Такое решение в ФНС объяснили мерами против кибератак на государственные сервисы.

«ФНС России проактивно принимает меры по защите инфраструктуры от внешнего негативного влияния. Для обеспечения безопасности информационных ресурсов трафик из-за рубежа может быть ограничен в связи с участившимися кибератаками на государственные сервисы», — сообщили в службе.

В ФНС уточнили, что сервисы будут вновь доступны из-за границы в прежнем режиме только после «снижения уровня внешних воздействий». Данные налогоплательщиков и инфраструктура ФНС «по-прежнему находятся в безопасности и надежно защищены», подчеркнули в ведомстве.

По данным компании DDoS-Guard, в 2025 году число кибератак на государственные ресурсы увеличилось в 3,5 раза, до 108,4 тысячи случаев. В мае 2025 года электронные сервисы ФНС подверглись масштабной DDoS-атаке из-за рубежа. По информации Роскомнадзора, тогда сервисы получали около двух миллионов запросов в секунду. При этом в ведомстве заверили, что системы безопасности работали в штатном режиме, данные пользователей оставались защищенными, а проникновений в инфраструктуру не было зафиксировано.

Позднее, в том же году, под массированную DDoS-атаку из-за рубежа попал портал «Госуслуги». Пользователей тогда предупредили, что они могут столкнуться с трудностями при входе «из-за работающей системы фильтрации трафика». 

В феврале 2026 года Роскомнадзор сообщил о мультивекторной DDoS-атаке на свои ресурсы и Минобороны. По данным ведомства, атаки велись с серверов в России, США, Китае и Европе.

