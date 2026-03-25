МВД захотело продавать конфиденциальные данные россиян

2 минуты чтения 23:22

МВД предложило продавать банкам и операторам связи информацию о гражданах России. Соответствующий законопроект был опубликован на портале для обсуждения нормативно-правовых актов.

Данные будут предоставлять из государственной базы через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) по 50 рублей за запрос. Если российское правительство одобрит законопроект, то он вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать в течение следующих шести лет.

К СМЭВ уже подключены более 500 организаций, которые имеют право имеют право получать сведения о россиянах в соответствии с законами «О связи», «Об электронной подписи» и «О противодействии легализации доходов».

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Согласно тексту законопроекта, информацию о гражданах МВД сможет предоставлять при проверке действительности паспорта, факта регистрации человека по месту жительства или пребывания и наличия разрешения на временное проживание или вида на жительство.

При этом из документа неясно, какую именно информацию будет предоставлять МВД в ответ на запрос из банка. Из текста не следует, что ответ силовиков будет представлен в формате простейшего «да/нет». Кроме того, статья 17 закона «О полиции» позволяет МВД вести широкий массив банков данных — от сведений о паспортах до сведений о лицах, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.

Предполагается, что благодаря продаже банкам и операторам связи данных россиян федеральный бюджет сможет пополняться примерно на 120 миллиардов рублей каждый год. Эти средства будут направляться на финансирование работы МВД. 

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля