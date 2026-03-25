МВД захотело продавать конфиденциальные данные россиян

МВД предложило продавать банкам и операторам связи информацию о гражданах России. Соответствующий законопроект был опубликован на портале для обсуждения нормативно-правовых актов.

Данные будут предоставлять из государственной базы через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) по 50 рублей за запрос. Если российское правительство одобрит законопроект, то он вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать в течение следующих шести лет.

К СМЭВ уже подключены более 500 организаций, которые имеют право имеют право получать сведения о россиянах в соответствии с законами «О связи», «Об электронной подписи» и «О противодействии легализации доходов».

Согласно тексту законопроекта, информацию о гражданах МВД сможет предоставлять при проверке действительности паспорта, факта регистрации человека по месту жительства или пребывания и наличия разрешения на временное проживание или вида на жительство.

При этом из документа неясно, какую именно информацию будет предоставлять МВД в ответ на запрос из банка. Из текста не следует, что ответ силовиков будет представлен в формате простейшего «да/нет». Кроме того, статья 17 закона «О полиции» позволяет МВД вести широкий массив банков данных — от сведений о паспортах до сведений о лицах, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.

Предполагается, что благодаря продаже банкам и операторам связи данных россиян федеральный бюджет сможет пополняться примерно на 120 миллиардов рублей каждый год. Эти средства будут направляться на финансирование работы МВД.