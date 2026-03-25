Рекрутеры рассказали о мешающих устроиться на работу тату

Примерно каждый десятый российский рекрутер в 2026 году отказывал соискателям в трудоустройстве из-за их татуировок. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование сервиса Superjob.

В компании отметили, что за год доля отказывающих татуированным соискателям выросла почти втрое с 4% до 11%. В свою очередь, доля компаний, никогда не отказывавших соискателям из-за тату, сократилась с 92% до 86%. Между тем, как напоминает Superjob, наличие татуировок не может быть формальной причиной отказа в приеме на работу.

Тем не менее, как следует из результатов опроса, крупные и многочисленные татуировки становились причиной отказа в трудоустройстве на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей различного уровня.

По мнению аналитиков Superjob, рост числа отказов в трудоустройстве обладателям заметных тату обусловлен не возвращением «более строгих требований к внешнему виду кандидатов», а изменением баланса спроса и предложения на рынке труда.

При этом, по данным сервиса, отрицательно к татуировкам относятся 41% россиян, тогда как 26% их одобряют, а еще около 30% затруднились с ответом на вопрос о своем отношении к тату.

Проведенный опрос также показал, что женщины относятся к татуировкам лояльнее мужчин. Так, среди женщин наличие тату одобряют 30% опрошенных, тогда как среди мужчин только 22%.

В то же время среди молодежи в возрасте до 25 лет доля положительно относящихся к татуировкам респондентов составила 59%. При этом доля тех, кто готов набить тату себе в общей массе опрошенных составила 11%, тогда как среди молодежи об этом заявили уже 31% респондентов.