В Госдуме предложили проверять водителей на опьянение без понятых

2 минуты чтения 12:31

Отказаться от обязательного присутствия понятых при проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения предложили в Госдуме. Об этом пишет газета «Известия».

По ее данным, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о порядке отстранения водителя от управления транспортом внес председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

«Сегодня эти процедуры должны проводиться в присутствии двух понятых или при видеофиксации происходящего. Мои поправки предлагают в таких случаях всегда проводить видеозапись и отказаться от лишних участников процесса, которые могут иметь свой интерес», — прокомментировал он свое предложение.

При этом Нилов напомнил, что на сегодняшний день все патрульные полицейские машины в России оснащены автоматической системой видеозаписи «Дозор» и видеорегистраторами. По его словам, в случае возникновения спорных ситуаций у граждан и полицейских всегда есть возможность воспользоваться записанными на видео доказательствами.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Депутат заявил, что предложенное им нововведение совершенно оправдано. В то же время он признал, что такая не мера не решит проблему возможных злоупотреблений в полной мере.

Ранее Нилов предложил реформировать механизм обязательного страхования гражданской ответственности водителей. Он выступил с инициативой привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к конкретному водителю. На данный момент ОСАГО оформляется на конкретное транспортное средство, но при этом в полис можно вписать любое количество водителей.

По словам Нилова, это удобно, когда в семье одна машина и несколько водителей. В то же время он отметил, что водителям следует дать право выбора, чтобы они, застраховав свою гражданскую ответственность, имели право управлять любыми автомобилями.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории