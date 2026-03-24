В Госдуме предложили проверять водителей на опьянение без понятых

Отказаться от обязательного присутствия понятых при проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения предложили в Госдуме. Об этом пишет газета «Известия».

По ее данным, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о порядке отстранения водителя от управления транспортом внес председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Сегодня эти процедуры должны проводиться в присутствии двух понятых или при видеофиксации происходящего. Мои поправки предлагают в таких случаях всегда проводить видеозапись и отказаться от лишних участников процесса, которые могут иметь свой интерес», — прокомментировал он свое предложение.

При этом Нилов напомнил, что на сегодняшний день все патрульные полицейские машины в России оснащены автоматической системой видеозаписи «Дозор» и видеорегистраторами. По его словам, в случае возникновения спорных ситуаций у граждан и полицейских всегда есть возможность воспользоваться записанными на видео доказательствами.

Депутат заявил, что предложенное им нововведение совершенно оправдано. В то же время он признал, что такая не мера не решит проблему возможных злоупотреблений в полной мере.

Ранее Нилов предложил реформировать механизм обязательного страхования гражданской ответственности водителей. Он выступил с инициативой привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к конкретному водителю. На данный момент ОСАГО оформляется на конкретное транспортное средство, но при этом в полис можно вписать любое количество водителей.

По словам Нилова, это удобно, когда в семье одна машина и несколько водителей. В то же время он отметил, что водителям следует дать право выбора, чтобы они, застраховав свою гражданскую ответственность, имели право управлять любыми автомобилями.