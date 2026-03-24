СМИ узнали об условиях Ирана для заключения мира с США

Иран не намерен заключать с США соглашение о временном прекращении огня, вместо этого Тегеран хочет сразу договориться с Вашингтоном о прочном мире и получить гарантии ненападения со стороны США и Израиля. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

По их словам, для заключения мира у Ирана есть несколько условий, список которых спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу передал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Одно из них — смягчение экономических санкций, действующих в отношении страны. При этом собеседники издания напомнили, что снятие ограничений упоминалось в ходе предыдущих переговоров, но условием для него США назвали отказ Ирана от ядерной программы.

Между тем, как пишет газета, США, пообещавшие прекратить удары по энергетическим объектам Ирана, продолжают атаковать другие цели на территории страны. Американские и израильские чиновники рассказали изданию, что в регион направляются дополнительные силы американской армии.

При этом, по их словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность высадки десанта на остров Харк, а также проведения сухопутного вторжения в Иран с целью установления контроля над хранилищами с высокообогащенным ураном.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал в качестве условий завершения нынешней войны признание законных прав его страны США и Израилем, выплату этими странами репараций и получение Тегераном международных гарантий о недопущении новой агрессии.

Накануне Трамп сообщил об идущих американо-иранских переговорах, которые он назвал глубокими и конструктивными. В связи с этим он перенес дедлайн поставленного им ультиматума, в соответствии с которым США нанесут удары по иранским энергообъектами, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

В Иране факт переговоров отрицают и называют заявления Трампа попыткой «снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов».