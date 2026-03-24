СМИ: США пытаются подтолкнуть Украину к отказу от Донбасса

2 минуты чтения 13:40 | Обновлено: 15:26

Делегация США на переговорах с Украиной пытается склонить Киев к выводу войск с территории Донбасса. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

«То есть, о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят: «Выйдите с Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске”», — цитируют журналисты слова своего собеседника.

Издание отмечает, что словосочетание «дух Анкориджа», используемое российской стороной, фактически заключается в совместных попытках Москвы и Вашингтона убедить Украину в необходимости отказаться от Донбасса.

Все остальные вопросы (гуманитарные и энергетические) существуют исключительно для того, чтобы стороны могли заявлять о достигнутом в ходе переговоров прогрессе, пишет «Украинская правда».

Украинские переговорщики стараются убедить США в том, что на территории Донбасса можно создать особую экономическую зону, а также предлагают другие варианты решения этого вопроса. Однако затем, как рассказал изданию источник, «все отбрасывается» и Вашингтон снова начинает настаивать на выводе войск. 

В Киеве считают, что США перестали быть не только союзником Украины, но и посредником в переговорах с Россией. Источник журналистов связал это с тем, что у посредника не должно быть позиции, согласованной с одной из сторон переговорного процесса.

При этом, как отмечает издание, в Вашингтоне уверены, что предлагают Украине выгодную сделку — отказ от небольшой части территории в обмен на гарантии безопасности и инвестиции для восстановления территорий.

Эта идея не устраивает украинское руководство — Киеву не ясно, как сдача Донбасса гарантирует остановку вооруженной агрессии Кремля. Кроме того, украинские войска все еще удерживают господствующие высоты на этой местности — командующие подразделениями, вероятно, не согласятся с тем, что в будущем им будет проще обороняться в открытой степи.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
