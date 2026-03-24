Делегация США на переговорах с Украиной пытается склонить Киев к выводу войск с территории Донбасса. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

«То есть, о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят: «Выйдите с Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске”», — цитируют журналисты слова своего собеседника.

Издание отмечает, что словосочетание «дух Анкориджа», используемое российской стороной, фактически заключается в совместных попытках Москвы и Вашингтона убедить Украину в необходимости отказаться от Донбасса.

Все остальные вопросы (гуманитарные и энергетические) существуют исключительно для того, чтобы стороны могли заявлять о достигнутом в ходе переговоров прогрессе, пишет «Украинская правда».

Украинские переговорщики стараются убедить США в том, что на территории Донбасса можно создать особую экономическую зону, а также предлагают другие варианты решения этого вопроса. Однако затем, как рассказал изданию источник, «все отбрасывается» и Вашингтон снова начинает настаивать на выводе войск.

В Киеве считают, что США перестали быть не только союзником Украины, но и посредником в переговорах с Россией. Источник журналистов связал это с тем, что у посредника не должно быть позиции, согласованной с одной из сторон переговорного процесса.

При этом, как отмечает издание, в Вашингтоне уверены, что предлагают Украине выгодную сделку — отказ от небольшой части территории в обмен на гарантии безопасности и инвестиции для восстановления территорий.

Эта идея не устраивает украинское руководство — Киеву не ясно, как сдача Донбасса гарантирует остановку вооруженной агрессии Кремля. Кроме того, украинские войска все еще удерживают господствующие высоты на этой местности — командующие подразделениями, вероятно, не согласятся с тем, что в будущем им будет проще обороняться в открытой степи.