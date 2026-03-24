Сперму любителей бань и саун будут проверять в России

Мужчины в России, которые регулярно посещают бани и сауны, будут направляться на проверку качества спермы. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).

Документ был утвержден Министерством здравоохранения России еще 27 февраля 2026 года, однако широкое внимание к нему появилось только сейчас.

В ведомстве сообщили, что при диспансеризации мужчинам выдают анамнестическую анкету № 1, где, в частности, задается вопрос о регулярном посещении бань, саун и других мест с высокой температурой воздуха. В случае положительного ответа пациента направляют на дополнительное обследование.

«При ответе «Да» на вопросы анамнестической анкеты № 1 [посещаете ли вы регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды?] пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога», — говорится в методических рекомендациях.

Отмечается, что мера предусмотрена для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья. На спермограмму также будут направлять мужчин с определенными заболеваниями, в числе которых сахарный диабет I или II типа, простатит или инфекции, передаваемые половым путем.

«Ключевым аспектом сохранения репродуктивного здоровья мужчины является своевременность выявления заболеваний и всесторонняя оценка мужского здоровья. Часто мужское бесплодие выявляется у мужчин, которые не предъявляют каких-либо жалоб со стороны репродуктивной системы. Поэтому проведение активной и многоступенчатой профилактической работы со стороны системы здравоохранения имеет важное значение», — отмечается в документе.

В Минздраве также подчеркнули, что несмотря на способность мужчины к зачатию в более зрелом возрасте, с годами вероятность успешного оплодотворения значительно снижается. Шанс стать отцом живого ребенка после 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых мужчин, даже при использовании экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), добавили в ведомстве.