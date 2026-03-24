Расследователи обвинили «Телегу» в полном доступе к личным сообщениям

2 минуты чтения 00:35 24 марта

Российский клиент «Телега» для мессенджера Telegram перехватывает данные пользователей, которые в нем зарегистрировались. Также создатели «Телеги», она же Telega, активировали подмену адресов серверов Telegram на собственные, сообщают анонимные расследователи.

Подмена серверов, как утверждает телеграм-канал «Эхо Телеги», произошла 18 марта 2026 года. Это позволило Telega читать, сохранять и подменять весь трафик пользователя, так как он начал проходить через сеть VK.

«Если коротко — они подменили адреса серверов Telegram на свои и вшили в клиент собственный ключ шифрования. Это значит, что весь трафик между вами и Telegram проходит через серверы Telega», — пишет «Эхо Телеги».

Расследователи также отмечают, что создатели клиента Telega могут читать сообщения в чатах, просматривать историю аккаунта, подменять контент, скрывать кнопку создания секретных чатов со сквозным шифрованием и выполнять любые действия от имени вашего аккаунта.

Эти изменения не касаются всего официального мессенджера Telegram. Они затрагивают лишь клиент «Телега», которая представляет из себя «надстройку» поверх основной архитектуры Telegram, объясняют расследователи.

Сами создатели Telega отрицали все обвинения, утверждая, что их клиент лишь «альтернативный интерфейс к вашему аккаунту». При этом они открыто признавали, что для совершения звонков используют как «технологическую основу» VK Calls SDK.

Согласно данным утечек из налоговой службы, один из создателей Telega Фанис Садыков, как писала «Новая газета Европа» с начала мая по конец июня 2025 года работал консультантом в подразделении интеграции департамента экосистемы сервисов VK. В мае Садыков получил зарплату более чем в 300 тысяч рублей от «Мэйл.ру», который входит в холдинг VK. 

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
