EN
Поддержать
Общество

СМИ: платившая военным премии за подбитую в Украине технику компания оказалась связана с Дерипаской

2 минуты чтения 15:00

Источником денег на выплату премий за подбитую технику ВСУ российским военным оказалась компания, связанная с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Об этом пишет издание «Важные истории», ссылаясь на результаты собственного расследования.

Его авторы напоминают, что летом 2023 года российское Минобороны сообщило о военнослужащем из Бурятии, который получил от фонда «Забота Сибири» сертификат на миллион рублей за уничтоженный в Украине танк немецкого производства Leopard 2. В том сообщении не уточнялось кому принадлежит этот фонд или кто его финансирует.

Однако журналистам издания удалось узнать принадлежность фонда в ходе одного из своих расследований, которое было посвящено ирландскому заводу по производству сырья для алюминия, ставшего частью цепочки снабжения российского военно-промышленного комплекса.

В центре этой цепочки, как писали «Важные истории», была компания-посредник  между заводами «Русала» и предприятиями, работающими на гособоронзаказ, под названием АСК.

Расследователям удалось установить личности более 20 сотрудников этой компании, которые в прошлом работали в структурах «Русала». При этом офисы обеих компаний сразу в нескольких российских регионах оказались зарегистрированы по одному и тому же адресу.

В ходе нового расследования журналистам «Важных историй» удалось выяснить, что именно АСК в 2024 году перевела по меньшей мере 90 миллионов рублей фонду «Забота Сибири». Кроме того, оказалось, что действующий директор фонда в прошлом работал в службе внутренних расследований крупных цементных компаний, владение которыми также приписывали Олегу Дерипаске.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
