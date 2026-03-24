СМИ: платившая военным премии за подбитую в Украине технику компания оказалась связана с Дерипаской

Источником денег на выплату премий за подбитую технику ВСУ российским военным оказалась компания, связанная с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Об этом пишет издание «Важные истории», ссылаясь на результаты собственного расследования.

Его авторы напоминают, что летом 2023 года российское Минобороны сообщило о военнослужащем из Бурятии, который получил от фонда «Забота Сибири» сертификат на миллион рублей за уничтоженный в Украине танк немецкого производства Leopard 2. В том сообщении не уточнялось кому принадлежит этот фонд или кто его финансирует.

Однако журналистам издания удалось узнать принадлежность фонда в ходе одного из своих расследований, которое было посвящено ирландскому заводу по производству сырья для алюминия, ставшего частью цепочки снабжения российского военно-промышленного комплекса.

В центре этой цепочки, как писали «Важные истории», была компания-посредник между заводами «Русала» и предприятиями, работающими на гособоронзаказ, под названием АСК.

Расследователям удалось установить личности более 20 сотрудников этой компании, которые в прошлом работали в структурах «Русала». При этом офисы обеих компаний сразу в нескольких российских регионах оказались зарегистрированы по одному и тому же адресу.

В ходе нового расследования журналистам «Важных историй» удалось выяснить, что именно АСК в 2024 году перевела по меньшей мере 90 миллионов рублей фонду «Забота Сибири». Кроме того, оказалось, что действующий директор фонда в прошлом работал в службе внутренних расследований крупных цементных компаний, владение которыми также приписывали Олегу Дерипаске.