Россияне пожаловались на невозможность получить загранпаспорта

2 минуты чтения 17:17 | Обновлено: 17:22

Россияне не могут записаться на прием в МВД для получения загранпаспорта. Об этом пишет издание «Верстка», отмечая, что проблемы с получением документом начались на фоне резкого роста интереса к эмиграции.

Издание изучило данные портала «Госуслуги» и пришло к выводу, что большинство отделений в Москве и других российских городах-миллионниках перегружены. Так, журналисту издания, который пытался оформить для себя новый биометрический загранпаспорт не предложили не только ни одного «свободного», но даже и «средне загруженного» отделения.

В ходе попыток записаться на прием в МВД сотрудник издания обнаружил, что все сто с лишним столичных отделов МВД имели статус «высокая загруженность». При этом при выборе такого отдела появлялось предупреждение, гласившее: «Сейчас в подразделении очень мало мест для записи на прием — записаться будет трудно».

Как утверждает «Верстка», аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. При этом в Новосибирске, пишет издание, нашелся лишь один отдел МВД со «средней загрузкой», а в Самаре — два.

Чуть лучше дела оказались в Нижнем Новгороде и Челябинске, где нашлось по два «свободных» отдела. В то же время в Красноярске и Ростове-на-Дону таких отделений оказалось только по одному.

Испытывающие проблемы при получении загранпаспортов россияне активно жалуются на это в соцсетях, пишет издание. Так, одна из пользовательниц из Москвы сообщила, что она вместе с мужем с декабря прошлого года не может записаться на подачу документов.

