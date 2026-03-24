EN
Рассылка
Поддержать
Общество

ФСБ призналась в размещении объявлений с предложениями денег за совершение диверсий в России

2 минуты чтения 16:36 | Обновлено: 18:12
Федеральная служба безопасности размещала в соцсетях и мессенджерах объявления с предложениями на условиях анонимности совершить диверсии за деньги. Об этом рассказала официальный представитель управления ФСБ по Свердловской области Елена Докучаева. При этом она назвала эту провокацию «социальным экспериментом».

По ее словам, объявление с предложением перейти в анонимный бот для обсуждения возможной работы «за несколько часов» просмотрели 28 тысяч человек, из них 176 перешли в бота и нажали кнопку «start».

После того, как соискателям сообщили, что им предлагают анонимную, но незаконную работу, общение, по ее словам, продолжили 40 человек. Оставшимся предложили несколько вариантов, в том числе перевозку денег за 50-60 тысяч рублей и «выведение из строя объектов инфраструктуры».

По словам Докучаевой, после этого диалог продолжили десять человек. «За три часа мы нашли 10 потенциальных людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию», — заключила она.

Между тем официальный телеграм-канал Антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» также рассказал об устроенном ФСБ «социальном эксперименте». Однако в его сообщении говорилось, что объявления были в открытом доступе не несколько часов, как утверждала Докучаева, а целую неделю с 19 по 26 ноября 2025 года.

«При отказе от дальнейшего участия в чат-боте демонстрировался информационный видеоролик с предупреждением о последствиях. При подтверждении готовности к незаконным действиям пользователь получал финальное уведомление о реальной уголовной ответственности за подобные деяния», — говорится в публикации.

При этом в ней отмечается, что данные десяти человек, поддавшихся на провокацию спецслужбы, «были переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
