Москвички пожаловались на делавшего непрошенные операции пластического хирурга

Сразу несколько женщин пожаловались на практикующего в Москве пластического хирурга Леонида Николенко. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Так, 35-летняя Елена рассказала журналистам, что пришла делать абдоминопластику с липоскульптурированием за 250 тысяч рублей, чтобы убрать живот после родов. Когда она очнулась после наркоза, врач сообщил ей, что в качестве «бонуса» сделал ей подтяжку подбородка, о которой она не просила.

При этом обе операции были проведены некачественно. В результате у пациентки поражен лицевой нерв, а операцию на животе нужно проводить повторно. Как оказалось, женщине после хирургического вмешательства не установили дренаж из-за чего в животе скопилась лимфа, а при снятии швов вышло около полулитра жидкости.

Как пишет Shot, проведение операций, о которых пациентки не просили, не в новинку для Николенко. Аналогичный «бонус», по ее словам, от него получила 45-летняя Елизавета. Во время эндоскопической подтяжки лба и блефаропластики хирург по собственной инициативе удалил женщине комки Биша.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

По словам пациентки, это привело к поражению лицевых мышц из-за чего она страдает от сильных болей, а один глаз перестал закрываться. Кроме того, женщина с трудов двигает ртом и уже потратила на лечение и реабилитацию после такого «подарка» около миллиона рублей.

После жалоб пострадавших в прокуратуру и Минздрав, а также появления публикаций в СМИ Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК).

Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства. В нем уточнялось, что доклад о ходе расследования затребовал глава СК Александр Бастрыкин.