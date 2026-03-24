EN
Общество

Москвички пожаловались на делавшего непрошенные операции пластического хирурга

2 минуты чтения 18:31

Сразу несколько женщин пожаловались на практикующего в Москве пластического хирурга Леонида Николенко. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Так, 35-летняя Елена рассказала журналистам, что пришла делать абдоминопластику с липоскульптурированием за 250 тысяч рублей, чтобы убрать живот после родов. Когда она очнулась после наркоза, врач сообщил ей, что в качестве «бонуса» сделал ей подтяжку подбородка, о которой она не просила.

При этом обе операции были проведены некачественно. В результате у пациентки поражен лицевой нерв, а операцию на животе нужно проводить повторно. Как оказалось, женщине после хирургического вмешательства не установили дренаж из-за чего в животе скопилась лимфа, а при снятии швов вышло около полулитра жидкости.

Как пишет Shot, проведение операций, о которых пациентки не просили, не в новинку для Николенко. Аналогичный «бонус», по ее словам, от него получила 45-летняя Елизавета. Во время эндоскопической подтяжки лба и блефаропластики хирург по собственной инициативе удалил женщине комки Биша. 

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

По словам пациентки, это привело к поражению лицевых мышц из-за чего она страдает от сильных болей, а один глаз перестал закрываться. Кроме того, женщина с трудов двигает ртом и уже потратила на лечение и реабилитацию после такого «подарка» около миллиона рублей.

После жалоб пострадавших в прокуратуру и Минздрав, а также появления публикаций в СМИ Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК).

Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства. В нем уточнялось, что доклад о ходе расследования затребовал глава СК Александр Бастрыкин.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
