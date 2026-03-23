Экономика

Золотой запас Банка России сократился до четырехлетнего минимума

2 минуты чтения 09:50

Золотые резервы Банка России в феврале сократились до 74,3 миллиона тройских унций, что является минимальным уровнем за последние четыре года. Такие данные следуют из анализа статистики регулятора, проведенного РИА «Новости».

Выяснилось, что снижение запасов продолжается второй месяц подряд. Так, в январе объем золота уменьшился на 300 тысяч тройских унций, а в феврале — еще на 200 тысяч. В результате показатель опустился до уровня, близкого к марту 2022 года, когда резервы составляли 74,1 миллиона тройских унций.

Отмечается, что сокращение золотого запаса, обычно, связано с чеканкой драгоценных монет. Однако столь крупное ежемесячное сокращение фиксируется впервые с 2015 года (более ранние сопоставимые данные отсутствуют).

Несмотря на текущее снижение, Россия сохраняет пятое место в мире по объему золотых резервов. Впереди остаются США, Германия, Италия и Франция, пишет агентство.

В ночь на 23 марта стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 5 января опустилась ниже 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию, обратил внимание ТАСС. По данным на 03:35 мск цена достигла 4,37 тысячи долларов (-2,7%), а уже к 03:38 мск опустилась до 4,34 тысячи долларов (-3,32%), впервые с начала января.

Тем временем, международные инвесторы активно распродают золото, пишет «Коммерсантъ». По данным Bank of America (BofA), за неделю, завершившуюся 26 февраля, клиенты золотых фондов вывели 4,5 миллиарда долларов, что почти в пять раз больше, чем неделей ранее. Кроме того, показатель оказался максимальным с октября 2025 года. Как выяснилось, с начала марта совокупный отток средств достиг 7,2 миллиарда.

«Золото оставалось одним из наиболее перекупленных активов, сейчас происходит частичное закрытие длинных позиций. Часть капитала уходит из золота в облигации, отдельные сегменты акций и наличные», — заявил «Коммерсанту» инвестиционный банкир Илья Сушков.

Эксперты считают, что в ближайшие недели поведение мировых инвесторов и динамика стоимости золота будут во многом зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке.

