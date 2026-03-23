Звонки пенсионерам из-за рубежа захотели запретить в России

2 минуты чтения 13:26

Российские власти решили запретить гражданам старше 60 лет получать звонки из-за рубежа на стационарные телефоны. Такие нововведения оказались в новой версии пакета антимошеннических мер, с которым ознакомился Forbes.

Пакет инициатив был принят 10 февраля, и сейчас он готовится ко второму чтению. В новой версии также указано, что любой абонент мобильной или фиксированной связи сможет самостоятельно установить запрет на получение международных звонков. При этом ограничения не будут распространяться на номера абонентов из Беларуси. Как отметили в «Ростелекоме», проект находится на финальной стадии реализации, и воспользоваться услугой абоненты смогут уже в ближайшее время.

В обновленном пакете прописаны также новые правила для сим-карт, используемых детьми, добавляет Forbes. Так, если предыдущие версии документа обязывали родителей уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку, теперь они могут делать это добровольно. При этом на «детские» сим-карты операторы не будут отправлять смс с кодами подтверждения аутентификации или другими важными кодами.

Также были сохранены положения, обязывающие соцсети и другие ресурсы из реестра Роскомнадзора при авторизации проверять, принадлежит ли номер ребенку или взрослому. Отмечается, что за правительством оставили право устанавливать требования доступа к детскому и недетскому контенту.

«Сейчас мы прорабатываем ряд продуктовых решений, направленных на защиту детей как одной из наиболее уязвимых категорий абонентов. Наши исследования на основе больших данных показывают, что мошенники все чаще используют несовершеннолетних в своих атаках для входа в домохозяйства», — прокомментировали поправки в пресс-службе Т2.

В «Мегафоне», в свою очередь, отметили, что готовы исполнять требование закона и обеспечить «безопасность детей наших абонентов». «Мы готовы в том числе блокировать нежелательные смс по тому же принципу, как это происходит при отказе от смс-рассылок через заявку на “Госуслугах”», — сообщили там.

Такого же принципа придерживаются в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»). «В случае принятия законопроекта оператор найдет техническую возможность по ограничению авторизационных смс-сообщений для детей», — заявили в «Вымпелкоме».

При этом эксперты отмечают, что нововведение не решает всех проблем защиты детей. Как сообщили в пресс-службе Ассоциации больших данных, возрастная маркировка контента задается его создателем, поэтому просто наличие «детской» сим-карты не обеспечивает корректные ограничения. Кроме того, большинство мошенничеств происходит через социальную инженерию и голосовые звонки, а не через смс, отметили там.

Комментируя запрет на международные звонки пенсионерам, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что «не так уж много мошенников сейчас пользуется проводной телефонией».

