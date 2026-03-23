Популярность российского гражданства у иностранцев резко упала

2 минуты чтения 10:26

В 2025 году российское гражданство получили 152,4 тысячи иностранцев. Этот показатель на 27,1% меньше, чем в 2024 году. Об этом со ссылкой на данные МВД пишет «Коммерсантъ».

Снижение затронуло и другие формы легализации в России. Так, разрешение на временное проживание получили 31,3 тысячи человек (–29,7% год к году), виды на жительство — 156,2 тысячи (–27,3%). Общее число иностранных граждан, находящихся в России на законных основаниях уменьшилось на 8,6% и составило 5,7 миллиона человек.

По данным МВД, в России также сократилось количество регистраций. Сообщается, что число зарегистрированных несовершеннолетних иностранцев снизилось на 24,5% (до 591,3 тысячи), а женщин-иностранок — на 7,6% (до 1,7 миллиона).

При этом спрос на иностранную рабочую силу продолжает расти. На 1 января 2026 года в России по трудовым и гражданско-правовым договорам работали почти три миллиона иностранцев, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост среди граждан стран ЕАЭС. Отмечается, что число заключенных с ними трудовых договоров увеличилось на 18,9% и достигло 981,2 тысячи.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Тем временем в России продолжает усиливаться контроль за иностранцами и работодателями на фоне ужесточения миграционного законодательства. По данным МВД, количество рейдов против бизнеса выросло на 11,3% (до 14,3 тысячи), а число выявленных правонарушений — на 13,3% (до 41,6 тысячи). Всего за год было составлено более одного миллиона административных протоколов в отношении иностранцев, что на 8,5% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего нарушения касались правил въезда и режима пребывания, сообщили в ведомстве. Таких случаев зафиксировано 680,1 тысячи (+17,4%). Общая сумма штрафов выросла на две трети — до 5,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что в 2025 году из России выдворили около 60 тысяч человек (190,2 тысячи годом ранее). Одновременно был сформирован реестр контролируемых лиц, куда с февраля 2025 года внесли 850 тысяч человек.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
