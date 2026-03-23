Популярность российского гражданства у иностранцев резко упала

В 2025 году российское гражданство получили 152,4 тысячи иностранцев. Этот показатель на 27,1% меньше, чем в 2024 году. Об этом со ссылкой на данные МВД пишет «Коммерсантъ».

Снижение затронуло и другие формы легализации в России. Так, разрешение на временное проживание получили 31,3 тысячи человек (–29,7% год к году), виды на жительство — 156,2 тысячи (–27,3%). Общее число иностранных граждан, находящихся в России на законных основаниях уменьшилось на 8,6% и составило 5,7 миллиона человек.

По данным МВД, в России также сократилось количество регистраций. Сообщается, что число зарегистрированных несовершеннолетних иностранцев снизилось на 24,5% (до 591,3 тысячи), а женщин-иностранок — на 7,6% (до 1,7 миллиона).

При этом спрос на иностранную рабочую силу продолжает расти. На 1 января 2026 года в России по трудовым и гражданско-правовым договорам работали почти три миллиона иностранцев, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост среди граждан стран ЕАЭС. Отмечается, что число заключенных с ними трудовых договоров увеличилось на 18,9% и достигло 981,2 тысячи.

Тем временем в России продолжает усиливаться контроль за иностранцами и работодателями на фоне ужесточения миграционного законодательства. По данным МВД, количество рейдов против бизнеса выросло на 11,3% (до 14,3 тысячи), а число выявленных правонарушений — на 13,3% (до 41,6 тысячи). Всего за год было составлено более одного миллиона административных протоколов в отношении иностранцев, что на 8,5% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего нарушения касались правил въезда и режима пребывания, сообщили в ведомстве. Таких случаев зафиксировано 680,1 тысячи (+17,4%). Общая сумма штрафов выросла на две трети — до 5,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что в 2025 году из России выдворили около 60 тысяч человек (190,2 тысячи годом ранее). Одновременно был сформирован реестр контролируемых лиц, куда с февраля 2025 года внесли 850 тысяч человек.