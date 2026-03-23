Чиновника задержали за организацию «фестиваля изнасилований»

2 минуты чтения 12:05

В нигерийском штате Дельта мужчины нападали на женщин на улицах во время мероприятия, которое в соцсетях описали как «фестиваль изнасилований». Несколько человек были в итоге задержаны. Об этом сообщает издание PM News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в общине Озоро в районе местного самоуправления Исоко-Норт. После появления видеозаписей с «фестиваля» полиция задержала шесть человек, в их числе глава одного из кварталов и предполагаемый организатор «мероприятия» Оморедэ Санди, а также еще четверо жителей района. По словам представителя полиции штата Брайта Эдафе, комиссар полиции распорядился немедленно передать подозреваемых в уголовное управление штата и пообещал привлечь к ответственности всех причастных.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

О произошедшем стало известно после публикации видеороликов в соцсети X. На них видно, как группы молодых мужчин преследуют женщин на улице и срывают с них одежду. По сообщениям пользователей соцсетей, в день проведения «мероприятия» девушкам якобы советовали оставаться дома, поскольку они могли подвергнуться насилию.

Некоторые авторы публикаций утверждали, что подобные действия связаны с местным религиозным праздником, который длится несколько дней. Однако официально эта версия не подтверждена и остается предметом расследования полиции. Власти штата Дельта, в свою очередь, заявили, что никакие традиции или фестивали не могут служить оправданием насилия.

Как отмечает издание, правительство штата назвало произошедшее «варварством» и призвало установить личности всех участников нападений. В полиции сообщили, что расследование продолжается и не исключены новые задержания.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
