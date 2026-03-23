Чиновника задержали за организацию «фестиваля изнасилований»

В нигерийском штате Дельта мужчины нападали на женщин на улицах во время мероприятия, которое в соцсетях описали как «фестиваль изнасилований». Несколько человек были в итоге задержаны. Об этом сообщает издание PM News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в общине Озоро в районе местного самоуправления Исоко-Норт. После появления видеозаписей с «фестиваля» полиция задержала шесть человек, в их числе глава одного из кварталов и предполагаемый организатор «мероприятия» Оморедэ Санди, а также еще четверо жителей района. По словам представителя полиции штата Брайта Эдафе, комиссар полиции распорядился немедленно передать подозреваемых в уголовное управление штата и пообещал привлечь к ответственности всех причастных.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

О произошедшем стало известно после публикации видеороликов в соцсети X. На них видно, как группы молодых мужчин преследуют женщин на улице и срывают с них одежду. По сообщениям пользователей соцсетей, в день проведения «мероприятия» девушкам якобы советовали оставаться дома, поскольку они могли подвергнуться насилию.

Некоторые авторы публикаций утверждали, что подобные действия связаны с местным религиозным праздником, который длится несколько дней. Однако официально эта версия не подтверждена и остается предметом расследования полиции. Власти штата Дельта, в свою очередь, заявили, что никакие традиции или фестивали не могут служить оправданием насилия.

Как отмечает издание, правительство штата назвало произошедшее «варварством» и призвало установить личности всех участников нападений. В полиции сообщили, что расследование продолжается и не исключены новые задержания.