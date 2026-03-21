Экономика

Власти решили ужесточить условия работы самозанятых

2 минуты чтения 13:16

Правительство России решило ограничить время, которое самозанятый россиянин может работать на одного и того же заказчика. Соответствующие критерии прописаны в проекте постановления, разработанного Минэкономразвития. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на сообщение представителей аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Согласно документу, цифровые платформы, через которые заказчики могут нанять самозанятого гражданина, например, «Авито» или «Яндекс», должны будут блокировать контакты нанимателя и нанимаемого, если количество отработанных часов превысило лимит.

Так, если сотрудничество длится более полугода, а самозанятый отработал на заказчика более 160 часов в месяц, сервисы перестанут показывать их друг другу, лишая возможности продолжить сотрудничество.

В то же время отмечается, что такое ограничение будет действовать только на два календарных месяца, по истечении которых заказчик и исполнитель смогут снова работать вместе. При этом в период действия ограничений самозанятый сможет выполнять заказы для других нанимателей.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

Как сообщается, новые ограничения планируется применять в таких сферах деятельности, как розничная и оптовая торговля, строительство, складское хозяйство, транспорт, курьерские услуги, общепит, образование и здравоохранение, IT-сфера, сельское хозяйство, уборка и обслуживание зданий.

Разработанный Минэкономразвития механизм позволит исключить злоупотребления при использовании специальных налоговых режимов и обеспечить защиту прав исполнителей, убежден президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

В то же время он подчеркнул, что реализация таких ограничений должна быть максимально точной, а также должна исключить формальный подход. По его словам, важно, чтобы были учтены отраслевые особенности, а добросовестные исполнители, регулярно сотрудничающие с одними и теми же заказчиками, не пострадали от необоснованных блокировок.

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали