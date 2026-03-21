Власти решили ужесточить условия работы самозанятых

Правительство России решило ограничить время, которое самозанятый россиянин может работать на одного и того же заказчика. Соответствующие критерии прописаны в проекте постановления, разработанного Минэкономразвития. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на сообщение представителей аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Согласно документу, цифровые платформы, через которые заказчики могут нанять самозанятого гражданина, например, «Авито» или «Яндекс», должны будут блокировать контакты нанимателя и нанимаемого, если количество отработанных часов превысило лимит.

Так, если сотрудничество длится более полугода, а самозанятый отработал на заказчика более 160 часов в месяц, сервисы перестанут показывать их друг другу, лишая возможности продолжить сотрудничество.

В то же время отмечается, что такое ограничение будет действовать только на два календарных месяца, по истечении которых заказчик и исполнитель смогут снова работать вместе. При этом в период действия ограничений самозанятый сможет выполнять заказы для других нанимателей.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

Как сообщается, новые ограничения планируется применять в таких сферах деятельности, как розничная и оптовая торговля, строительство, складское хозяйство, транспорт, курьерские услуги, общепит, образование и здравоохранение, IT-сфера, сельское хозяйство, уборка и обслуживание зданий.

Разработанный Минэкономразвития механизм позволит исключить злоупотребления при использовании специальных налоговых режимов и обеспечить защиту прав исполнителей, убежден президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

В то же время он подчеркнул, что реализация таких ограничений должна быть максимально точной, а также должна исключить формальный подход. По его словам, важно, чтобы были учтены отраслевые особенности, а добросовестные исполнители, регулярно сотрудничающие с одними и теми же заказчиками, не пострадали от необоснованных блокировок.