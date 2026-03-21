Учителей заставили следить за социальными сетями школьников

Преподавателей в Белгороде обязали мониторить социальные сети своих учеников и выявлять «непристойный», «экстремистский» и «суицидальный» контент, сообщает «Говорит НеМосква».

Одна из классных руководительниц рассказала изданию, что администрация школы обязала ее заполнять таблицу. В ней учительница должна указывать, сколько аккаунтов есть у каждого ученика и в каких социальных сетях они зарегистрированы.

Под внимание попадают не только «ВКонтакте», но и, например, TikTok. Также преподавательница должна указывать под каким именем дети зарегистрированы: вымышленным или настоящим.

Отдельно власти заставляют отмечать «экстремистскую информацию», «информацию суицидальной направленности». Также учителя должны сообщать о фактах жестокого обращения с людьми или животными, и даже о наличии вредных привычек учеников.

«Насколько правомерно требовать такой отчет от учителей?? Является ли это их правом? Или, может быть, прямой обязанностью? Кто в нашей стране на самом деле имеет полномочия мониторить соцсети кого бы то ни было?», — спросила пользовательница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на странице в VK.

На вопрос в комментариях отреагировали мэр Белгорода Валентин Демидов и первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов. Они не опровергли информацию о новых обязанностях учителей, но и комментировать ситуацию не стали. Они попросили указать номер образовательного учреждения и контактные данные автора публикации для «детальной проработки вопроса».