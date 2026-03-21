Трамп назвал трусами союзников США по НАТО

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал союзников Вашингтона по НАТО за отказ поддержать американо-израильскую военную операцию против Ирана и нежелание помочь в открытии Ормузского пролива. Соответствующий пост он опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Без США НАТО — это бумажный тигр!» — написал глава Белого дома, обвинив партнеров США в бездействии в отношении Ирана. При этом он заявил, что Тегеран уже располагает ядерным оружием и пожаловался на рост цен на нефть, взлетевших после начала этой войны.

Он также посетовал, что члены НАТО участвовать в операции по открытию Ормузского пролива, заблокированного Ираном в качестве ответа на нападение США и Израиля, несмотря на то, что она якобы является «простой» и связана «с минимальным риском». «ТРУСЫ» , — написал Трамп в завершение и пообещал «запомнить это».

Свои обвинения в адрес союзников американский президент опубликовал на следующий день после заседания Европейского совета, где лидеры стран ЕС заняли сдержанную позицию, выступив за деэскалацию конфликта, отмечает Politico. Издание добавляет, что премьер-министр Испании Педро Санчес назвал войну в Иране незаконной, указав на углубляющийся разрыв в отношениях с Вашингтоном.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

После ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля крупнейшие европейские страны — включая Францию, Германию, Италию и Великобританию — отказались направлять военные корабли в Персидский залив. Вместо этого они поддержали совместное заявление с Японией и Канадой о необходимости обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения боевых действий. Канцлер Германии Фридрих Мерц отдельно подчеркнул важность предварительной деэскалации.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон ведет консультации о возможной рамочной инициативе под эгидой ООН по обеспечению безопасности судоходства в регионе. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что по-прежнему рассчитывает на согласованные действия союзников для восстановления движения через пролив.

Агрессивная риторика Трампа усиливается на фоне растущего давления на США — как военного, так и экономического, подчеркивает Politico. Ранее американский президент предупреждал союзников об «очень плохом будущем» в случае отказа участвовать в операции, а также вновь подверг критике их роль в миссии в Афганистане. В ответ премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал подобные заявления «оскорбительными и ужасающими».