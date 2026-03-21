Россиянин пытался отсудить у бывшей жены половину груди

Житель Подмосковья попытался отсудить у бывшей жены половину силиконовой груди как совместно нажитое имущество после развода. Об этом в своем инстаграме рассказала семейный юрист Яна Киреева.

По ее словам, супруги прожили в браке почти 12 лет, но два года назад решили развестись. Во время бракоразводного процесса мужчина обратился в суд с встречным иском и потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок, автомобиль и часть денежных средств. При этом он также хотел передать бывшей жене общие кредиты.

«Если вы думаете, что мужчины при расторжении брака будут делить с вами только машины, квартиры, дома и земельные участки, то вы ошибаетесь. В некоторых случаях некоторые уникумы идут еще намного дальше и пытаются поделить части вашего тела», — отметила Киреева в опубликованном видео.

Юрист рассказала, что отдельным пунктом в иске жителя Подмосковья стало требование компенсировать половину стоимости пластической операции по увеличению груди, которую женщина сделала в начале брака. Мужчина решил, что имеет право на «возврат» части суммы — около 60 тысяч рублей за один имплант, так как деньги на это его супруга взяла из общего бюджета.

«Он посчитал, что раз эти импланты остаются с ней, то, соответственно, она должна ему выплатить денежную компенсацию», — продолжила юрист.

Однако суд встал на сторону женщины. Как пояснила Киреева, по закону части тела не могут рассматриваться как имущество, а значит и не подлежат разделу — даже если операция была оплачена из общих средств.