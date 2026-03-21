Названы 30 лучших фильмов о побеге из тюрьмы

Критики составили список лучших фильмов, в котором центральное место в сюжете занимает желание главных героев вырваться из тюрьмы на свободу. Это редкая подборка, в которой «Побег из Шоушенка» занял лишь 16-е место, сообщает Collider.

На пятом месте расположился фильм «Камера 211» 2009 года выпуска. Напряженный криминальный триллер рассказывает о тюремном бунте и о том, что должен сделать охранник, чтобы выбраться оттуда живым. Составители списка отмечают, что фильм отлично использует замкнутое пространство, умело показывая, насколько тонкой может быть грань между пленниками и тюремщиками.

На четвертом места находится «Бронсон», появившийся на большом экране в 2008 году. «Бронсон» — это впечатляющее сольное выступление актера Тома Харди. Критики отмечают, что картина демонстрирует резкий характер центрального персонажа и его постепенное психологическое разложение в тюрьме, которое стало следствием длительного одиночного заключения.

Тройку лидеров возглавила «Воздушная тюрьма», показанная в 1997 году. Collider пишет, что этот фильм не относится к классическим побегам из тюрьмы, тем не менее картина заключает все характерные отличия жанра. Самолет перевозит группу особо опасных преступников, которые пытаются сбежать, а герой Николаса Кейджа — выжить.

На втором месте находится «Лагерь для военнопленных № 17», который зрители увидели в далеком 1953 году. По мнению авторов рейтинга, этот фильм удачно сочетает комедию, драму и военный жанр. Действие сюжета разворачивается ближе к концу Второй мировой войны и рассказывает об американских военнопленных, которые вполне естественно считают, что успешный побег может стать единственным способом спастись.

И наконец, лидер рейтинга — «Хладнокровный Люк» 1967 года выпуска. Collider отмечает, что этот фильм, скорее, рассказывает о бунте внутри заключения, чем о побеге. Однако бунтарство главного героя, которого воплотил на экране культовый актер Пол Ньюман, превращается в главную и наиболее притягательную сторону сюжета.

Весь список выглядит следующим образом:

30. Танго и Кэш (1989)

29. Три следующих дня (2010)

28. Сумасшедшие на воле (1980)

27. О, где же ты, брат? (2000)

26. Бунт в тюремном блоке №11 (1954)

25. Большой побег (1963)

24. Старик с пистолетом (2018)

23. Побег из лагеря МакКензи (1970)

22. Побег к победе (1981)

21. Побег из Алькатраса (1979)

20. История Колдитца (1955)

19. Маппеты 2 (2014)

18. История игрушек: Большой побег (2010)

17. Дыра (1960)

16. Побег из Шоушенка (1994)

15. Побег невозможен (1994)

14. Я — беглый каторжник (1932)

13. Большой дом (1930)

12. Побег из курятника (2000)

11. Мотылёк (1973)

10. План побега (2013)

9. Полуночный экспресс (1978)

8. Приговорённый к смерти бежал, или Дух веет, где хочет (1956)

7. Отель «Гранд Будапешт» (2014)

6. Скованные одной цепью (1958)

5. Камера 211 (2009)

4. Бронсон (2008)

3. Воздушная тюрьма (1997)

2. Лагерь для военнопленных №17 (1953)

1. Хладнокровный Люк (1967)