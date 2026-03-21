EN
Названы 30 лучших фильмов о побеге из тюрьмы

3 минуты чтения 01:46 21 марта | Обновлено: 01:49 21 марта
Критики составили список лучших фильмов, в котором центральное место в сюжете занимает желание главных героев вырваться из тюрьмы на свободу. Это редкая подборка, в которой «Побег из Шоушенка» занял лишь 16-е место, сообщает Collider.

На пятом месте расположился фильм «Камера 211» 2009 года выпуска. Напряженный криминальный триллер рассказывает о тюремном бунте и о том, что должен сделать охранник, чтобы выбраться оттуда живым. Составители списка отмечают, что фильм отлично использует замкнутое пространство, умело показывая, насколько тонкой может быть грань между пленниками и тюремщиками.

На четвертом места находится «Бронсон», появившийся на большом экране в 2008 году. «Бронсон» — это впечатляющее сольное выступление актера Тома Харди. Критики отмечают, что картина демонстрирует резкий характер центрального персонажа и его постепенное психологическое разложение в тюрьме, которое стало следствием длительного одиночного заключения.

Тройку лидеров возглавила «Воздушная тюрьма», показанная в 1997 году. Collider пишет, что этот фильм не относится к классическим побегам из тюрьмы, тем не менее картина заключает все характерные отличия жанра. Самолет перевозит группу особо опасных преступников, которые пытаются сбежать, а герой Николаса Кейджа — выжить.

На втором месте находится «Лагерь для военнопленных № 17», который зрители увидели в далеком 1953 году. По мнению авторов рейтинга, этот фильм удачно сочетает комедию, драму и военный жанр. Действие сюжета разворачивается ближе к концу Второй мировой войны и рассказывает об американских военнопленных, которые вполне естественно считают, что успешный побег может стать единственным способом спастись.

И наконец, лидер рейтинга — «Хладнокровный Люк» 1967 года выпуска. Collider отмечает, что этот фильм, скорее, рассказывает о бунте внутри заключения, чем о побеге. Однако бунтарство главного героя, которого воплотил на экране культовый актер Пол Ньюман, превращается в главную и наиболее притягательную сторону сюжета.

Весь список выглядит следующим образом:

30. Танго и Кэш (1989)

29. Три следующих дня (2010)

28. Сумасшедшие на воле (1980)

27. О, где же ты, брат? (2000)

26. Бунт в тюремном блоке №11 (1954)

25. Большой побег (1963)

24. Старик с пистолетом (2018)

23. Побег из лагеря МакКензи (1970)

22. Побег к победе (1981)

21. Побег из Алькатраса (1979)

20. История Колдитца (1955)

19. Маппеты 2 (2014)

18. История игрушек: Большой побег (2010)

17. Дыра (1960)

16. Побег из Шоушенка (1994)

15. Побег невозможен (1994)

14. Я — беглый каторжник (1932)

13. Большой дом (1930)

12. Побег из курятника (2000)

11. Мотылёк (1973)

10. План побега (2013)

9. Полуночный экспресс (1978)

8. Приговорённый к смерти бежал, или Дух веет, где хочет (1956)

7. Отель «Гранд Будапешт» (2014)

6. Скованные одной цепью (1958)

5. Камера 211 (2009)

4. Бронсон (2008)

3. Воздушная тюрьма (1997)

2. Лагерь для военнопленных №17 (1953)

1. Хладнокровный Люк (1967)

Фото:Warner Bros. — Seven Arts

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
