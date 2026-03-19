EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Психологи раскрыли секрет успешных профилей для знакомств

2 минуты чтения 00:06 20 марта

В новом исследовании психологи израильского Университета имени Райхмана выяснили, что успех в приложениях для знакомств зависит вовсе не от красивых и профессионально выполненных фотографий, свидетельствуют результаты опубликованной работы.

«Нас завораживают истории, однако свои профили для знакомств мы пишем как списки покупок. Не рост и не амбиции заставляют человека влюбиться в тебя, а вся твоя история целиком. Но по пунктам люди этого почувствовать не могут», — рассказала профессор психологии и автор исследования Гурит Бирнбаум.

Ученые установили, что профили в приложениях для знакомств вызывали гораздо больше откликов и романтического интереса, если они были написаны в повествовательном, сюжетном стиле. Они также утверждают, что профили, читающиеся как короткие личные истории, помогают потенциальным партнерам почувствовать эмоциональную близость.

Для этого психологи провели три отдельных исследования. В каждом из них участникам показывали профили, специально составленные либо в форме короткой истории, либо в форме стандартного перечисления интересов в виде списка.

Результаты всех трех экспериментов показали, что повествовательные профили стабильно превосходили «списочные». Участники сообщали, что испытывали больше симпатии к тем людям, которые делились своим опытом через истории, благодаря чему их романтический интерес усиливался.

«Истории могут побуждать ищущих пару видеть в потенциальных партнерах других людей, а не просто товар, и формировать чувство связи в среде, которая остается отчужденной», — добавила Бирнбаум.

При этом авторы исследования отмечают, что повествование вовсе не требует преувеличения или выдумок. Наоборот, даже обыденные моменты из жизни могут сделать профиль более убедительным и «живым», чем простое перечисление интересов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали