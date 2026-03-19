Психологи раскрыли секрет успешных профилей для знакомств

В новом исследовании психологи израильского Университета имени Райхмана выяснили, что успех в приложениях для знакомств зависит вовсе не от красивых и профессионально выполненных фотографий, свидетельствуют результаты опубликованной работы.

«Нас завораживают истории, однако свои профили для знакомств мы пишем как списки покупок. Не рост и не амбиции заставляют человека влюбиться в тебя, а вся твоя история целиком. Но по пунктам люди этого почувствовать не могут», — рассказала профессор психологии и автор исследования Гурит Бирнбаум.

Ученые установили, что профили в приложениях для знакомств вызывали гораздо больше откликов и романтического интереса, если они были написаны в повествовательном, сюжетном стиле. Они также утверждают, что профили, читающиеся как короткие личные истории, помогают потенциальным партнерам почувствовать эмоциональную близость.

Для этого психологи провели три отдельных исследования. В каждом из них участникам показывали профили, специально составленные либо в форме короткой истории, либо в форме стандартного перечисления интересов в виде списка.

Результаты всех трех экспериментов показали, что повествовательные профили стабильно превосходили «списочные». Участники сообщали, что испытывали больше симпатии к тем людям, которые делились своим опытом через истории, благодаря чему их романтический интерес усиливался.

«Истории могут побуждать ищущих пару видеть в потенциальных партнерах других людей, а не просто товар, и формировать чувство связи в среде, которая остается отчужденной», — добавила Бирнбаум.

При этом авторы исследования отмечают, что повествование вовсе не требует преувеличения или выдумок. Наоборот, даже обыденные моменты из жизни могут сделать профиль более убедительным и «живым», чем простое перечисление интересов.