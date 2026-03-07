EN
Раскрыт секрет приземления кошек на лапы

2 минуты чтения 00:47 7 марта
Ученые из университета Ямагути в Японии задались вопросом, почему кошки всегда приземляются на лапы даже в тех случаях, если их развернуть спиной к земле лапами вверх. Проверке подверглись три гипотезы, сообщает NewScientist.

Первая гипотеза описывалась как «хвост-пропеллер». Предполагалось, что при падении кошка отводит хвост в одну сторону, из-за чего ее тело поворачивается в другую. Однако ученые довольно быстро отвергли подобный сценарий, так как, по словам профессора Грега Гбура из Университета Северной Каролины, даже без хвоста кошки все равно могли вовремя приземляться на лапы.

Вторая гипотеза, как отмечает NewScientist, строилась на модели «сгибания и скручивания». Она предполагала, что кошка сгибает тело почти под прямым углом, а затем поворачивает переднюю половину в одну сторону, заднюю — в другую. Таким образом передние и задние лапы одновременно оказывались в правильном положении.

И наконец, третий вариант говорил, что кошка попеременно сначала вытягивает задние лапы, одновременно поджимая передние, и скручивает переднюю половину тела. Затем этот процесс повторялся в обратном порядке уже с задней половиной тела.

«Мы сравнили гибкость грудного и поясничного отделов позвоночника у кошек и обнаружили, что грудной отдел очень гибкий», — говорит автор исследования Ясуо Хигураси из Университета Ямагути.

Команда исследовала позвоночники пяти умерших кошек и скручивала их, чтобы посмотреть, насколько сильно может поворачиваться каждый отдел без повреждений. Выяснилось, что амплитуда движения грудного отдела в три раза больше, чем поясничного.

Благодаря высокоскоростной съемке удалось подтвердить предположения японских ученых: взрослые кошки, которых роняли с высоты одного метра, завершали поворот передней части тела на десятки миллисекунд раньше задней.

Таким образом, залог практически сверхъестественного умения кошек всегда приземляться на лапы скрывался в гипермобильности их грудного и поясничного отделов, которые могли проворачиваться с разной амплитудой. 

Фото:Wikimedia Commons

