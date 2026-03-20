Ученые нашли способ значительно продлить жизнь

Международная группа ученых изучила данные двух крупных когортных исследований, в которых приняли участие более 110 тысяч человек. Их физическая активность отслеживалась на протяжении 30 лет. Результаты показали, что люди, чья физическая активность была наиболее разнообразной, жили дольше всего. Об этом сообщает CNN.

Так, исследователи обнаружили, что чередование таких видов активности, как ходьба, плавание, йога, садоводство и пиклбол, может привести к снижению вероятности смерти от любых причин на 19%. Ученые сделали вывод, что занятия различными видами активностей могут быть более полезными, чем выполнение одного и того же действия в течение длительного времени.

«Снижение на 19% — это очень много. Если посмотреть на научную литературу, то любой результат, демонстрирующий столь значительную реакцию, должен побудить нас пересмотреть свои привычки», — рассказал заведующий ортопедическим отделением университетских больниц в Уэстлейке в штате Огайо Джеймс Воос, который не принимал участия в исследовании.

Один из авторов исследования и научный сотрудник постдокторантуры в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана в Бостоне доктор Хан Хан заявил, что обычно люди думают о количестве упражнений, и полученные результаты «добавляют новое измерение к существующим данным в этой области».

Отмечается, что заниматься разными активностями особенно полезно для детей. Так, специалисты по спортивной медицине давно рекомендуют детям заниматься несколькими видами спорта, а не специализироваться на одном в раннем возрасте. К примеру, у детей, которые занимаются одним спортом, повышается риск травм.

Еще один плюс разнообразия активностей заключается в том, что оно помогает избежать эффекта плато — периода, когда прогресс останавливается, поскольку организм адаптируется к нагрузкам. Чтобы преодолеть это явление, ученые советуют менять тип нагрузок.