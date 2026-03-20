Экономика

Продажи новостроек рухнули в России

2 минуты чтения 09:42

Продажи квартир в российских новостройках рухнули. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные агрегаторов.

Так, в ЦИАН сообщили, что в феврале текущего года на 40 крупнейших региональных рынках России было зарегистрировано 26,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что на 17,9% ниже, чем в феврале 2025 года.

В свою очередь, аналитики «Яндекс Недвижимости» на основе данных сервиса «Пульс продаж новостроек» оценили падение продаж первичного жилья в прошедшем феврале в 22% год к году, до 14,8 тысячи сделок. Сервис Dataflat.ru сообщил о снижении на 13,1% год к году, до 35,9 тысячи ДДУ.

По данным Росреестра, в Москве год к году продажи квартир в новых домах упали на 51% по сравнению с февралем 2025 года, а общее количество ДДУ составило 3,8 тысячи. В свою очередь, Dataflat.ru оценил снижение продаж в Петербурге в 4% год к году, до 2,6 тыс. ДДУ, следует из расчетов. 

Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
В то же время ЦИАН сообщил о снижении числа ДДУ в январе-феврале текущего года в Чебоксарах — на 33% год к году, в Барнауле — на 27%, а в Саратове — на 19%. 

Тем не менее в некоторых городах спрос на жилье растет. Так, в «Яндекс Недвижимости» сообщили, что по итогам прошедшего февраля увеличилось число сделок в Краснодаре, Перми и Челябинске.

Между тем еще в январе 2026 года продажи жилья в новостройках на 40 крупнейших рынках России выросли год к году на 62,8%. Эксперты опрошенные изданием связали такую смену тренда изменениями условий семейной ипотеки.

Соответствующая федеральная программа предполагает выдачу займов на покупку жилья по льготной ставке в 6% годовых. При этом с 1 февраля текущего года семья может взять только один такой кредит, тогда как раньше отдельный займ мог получить каждый из супругов.

Горящие новости
