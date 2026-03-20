СМИ рассказали о подготовке Трампа к наземному вторжению в Иран

2 минуты чтения 23:39 | Обновлено: 23:41

Пентагон подготовил детальные планы развертывания американских наземных войск в Иране. Высшие военные командиры уже прорабатывают подобный вариант развития событий на Ближнем Востоке, сообщает CBS News.

Издание пишет со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп обсуждал с ближайшими соратниками, стоит ли размещать наземные силы в Иране. Однако на данный момент неясно, при каких обстоятельствах он согласился бы на применение американских войск на земле.

«Нет, я не направляю войска никуда. Если бы направлял, я бы уж точно вам об этом не сказал», — сказал журналистам Трамп в Овальном кабинете.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила CBS News, что именно в этом и заключается работа Пентагона — «предоставлять главнокомандующему максимум возможных опций». Но, по словам Левитт, это вовсе не означает, что Трамп уже принял решение о вводе войск в Иран.

При этом CBS News утверждает, что военные силы США перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев. Три военных корабля и около 2200 морских пехотинцев из экспедиционного подразделения вышли из Калифорнии, о чем изданию сообщили два американских чиновника.

Таким образом, это второе подразделение морской пехоты, отправленное с начала войны на Ближний Восток. Первое выступило из Тихоокеанского региона и, как отмечает CBS News, до сих пор находится в пути.

«Я не хочу перемирия с Ираном. Вы понимаете, что это недопустимо, когда вы буквально уничтожаете другую сторону», — заявил 20 марта Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме.

Трамп добавил, что у Ирана после массированных обстрелов со стороны США и Израиля не осталось ни флота, ни авиации, ни средств ПВО для отражения воздушных атак.

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали