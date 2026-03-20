СМИ рассказали о подготовке Трампа к наземному вторжению в Иран

Пентагон подготовил детальные планы развертывания американских наземных войск в Иране. Высшие военные командиры уже прорабатывают подобный вариант развития событий на Ближнем Востоке, сообщает CBS News.

Издание пишет со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп обсуждал с ближайшими соратниками, стоит ли размещать наземные силы в Иране. Однако на данный момент неясно, при каких обстоятельствах он согласился бы на применение американских войск на земле.

«Нет, я не направляю войска никуда. Если бы направлял, я бы уж точно вам об этом не сказал», — сказал журналистам Трамп в Овальном кабинете.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила CBS News, что именно в этом и заключается работа Пентагона — «предоставлять главнокомандующему максимум возможных опций». Но, по словам Левитт, это вовсе не означает, что Трамп уже принял решение о вводе войск в Иран.

При этом CBS News утверждает, что военные силы США перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев. Три военных корабля и около 2200 морских пехотинцев из экспедиционного подразделения вышли из Калифорнии, о чем изданию сообщили два американских чиновника.

Таким образом, это второе подразделение морской пехоты, отправленное с начала войны на Ближний Восток. Первое выступило из Тихоокеанского региона и, как отмечает CBS News, до сих пор находится в пути.

«Я не хочу перемирия с Ираном. Вы понимаете, что это недопустимо, когда вы буквально уничтожаете другую сторону», — заявил 20 марта Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме.

Трамп добавил, что у Ирана после массированных обстрелов со стороны США и Израиля не осталось ни флота, ни авиации, ни средств ПВО для отражения воздушных атак.