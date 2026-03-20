Бывшую переводчицу Путина отправили наблюдать за выборами в европейской стране

Венгерский Хельсинкский комитет (HHC) выразил обеспокоенность по поводу участия бывшей переводчицы Владимира Путина Дарьи Боярской в наблюдении за выборами, которые, как пишет Reuters, станут самыми сложными для премьер-министра Виктора Орбана с момента его прихода к власти в 2010 году.

«HHC потребовала освободить бывшую переводчицу Путина от обязанностей, связанных с венгерскими выборами, чтобы обеспечить атмосферу доверия и конфиденциальности», — написал HHC на своем сайте.

Боярская является старшим советником Парламентской ассамблеи ОБСЕ, «оказывает помощь в подготовке и осуществляет официальные визиты должностных лиц Парламентской ассамблеи, а также поддерживает миссии по наблюдению за выборами», говорится на сайте организации.

Ранее она работала в Министерстве иностранных дел России. Австрийский журнал Falter выложил фотографию, на которой Боярская сидит рядом с Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Сейчас она работает из Вены, где находится штаб-квартира ОБСЕ.

Falter отметил, что в мемуарах Фионы Хилл, которая в 2019 году была пресс-секретарем Трампа, говорилось, что Боярскую могли «намеренно» выбрать в качестве переводчика, чтобы отвлечь внимание Трампа. До этого она работала переводчиком на саммите с Бараком Обамой в 2016 году и на встрече с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном в 2018 году.

В 2022 году Польша внесла Боярскую в санкционный список, запретив ей въезд в страну. Министерство внутренних дел Польши тогда заявило, что ее поддержка правительства Путина «создает серьезный риск провокаций или инцидентов, которые могут нанести ущерб международной позиции Польши». Сейчас, по данным Falter, появились опасения, что Боярская может передать России конфиденциальную информацию после переговоров с неправительственными организациями в Венгрии.